La psicológa Sheryl MacDonald relató una agresión que sufrió Alwyn Peter Millen, el hombre sañalado como asesino del turista argentino, en una casa de huéspedes en Vilcabamba, Ecuador.

La profesional irlandesa describió al británico como una persona "peligrosa para la sociedad", especialmente si se encuentra armado con una navaja, como lo hizo en el último tiempo.

La mujer sostuvo que el excesivo consumo de marihuana Miller "tiene que ver con el inicio de su esquizofrenia" y que su personalidad es la de un "psicópata", ya que por un lado se presenta como "muy amable, hablador y agradable" y hasta utiliza a su perro "Snoopy" como "atractivo para que las personas se acerquen a él", pero por otro lado tiene "arranques agresivos" como cuando la acusó de envenarlo tras haberle preparado un café.

La turista canadiense contó detalles de como fue el ataque: "Una día me estaba preparando para salir de Vicabamba por Navidad, cuando Millen, aprovechando que ya no había nadie en la casa, se acerca hacia mi desde atrás y distrayéndome, mientras preparaba mi comida, me cortó severamente en dos ocasiones en el brazo izquierdo".

Luego de agredirla, la psicóloga contó que Millen se acercó al sofá donde estaba su mascota, mientras la amenazaba de muerte con el cuchillo en la mano y gritaba llamando la atención, con la mirada perdida, como si estuviera teniendo un "ataque psicótico".

La mujer contó también que en el última estadía en la casa de húesped, el asesino del turista argentino, hacía continuamente referencia a "Satanás, el Anticristo, la bestia, 666 y a sus ansias por matar".

A pesar de la gravedad del acto y los problemas de personalidad, Millen fue liberado de la cárcel el 23 de diciembre y según Sheryl Mac Donald "es probable que ande suelto con navaja, ya que la policía nunca la encontró" y eso lo hace un peligro para la sociedad.