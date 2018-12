Una joven periodista española, que buscaba trabajo en el rubro de prensa, tuvo la respuesta menos esperada a su solicitud: un supuesto empleador le ofreció un puesto como masajista sexual.



Sorprendida e indignada por la respuesta del hombre, la víctima decidió hacer pública la situación. .

Buscas trabajo de periodismo y te escriben para que des masajes "con final feliz" pic.twitter.com/rCdTI0ZHcn — MicroFeministas Ale♀♀ (@Relatofeminista) 13 de diciembre de 2018



"Es que no entiendo qué te hace pensar que vaya a cascártela", le pregunta la joven al individuo, que sigue haciéndole comentarios lascivos como: "Tienes unos pechos preciosos" y "te pagaría bien".



En un momento de la conversación, ella le pregunta "¿Cuánto valoras a las mujeres?" y el interlocutor responde: "Infinito". "¿Y por eso las alquilas?", replica la chica. "No, porque las relaciones no funcionan", dice entonces el autor de la repugnante oferta.