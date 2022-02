Los espectadores de la televisión española se llevaron un gran susto este sábado, cuando una de las participantes de un popular reality de talentos se desmayó en medio de su acto. La audiencia presente en el estudio ya había comenzado a entrar en pánico cuando de repente la madre de la concursante, que se encontraba en las gradas, también se desmayó.

El increíble episodio se produjo en el show de talentos "A tu vera", en el que participan varios cantantes noveles en busca de una oportunidad. La concursante en cuestión, Sandrina, se preparaba para interpretar la canción "Triniá", que popularizó en España la cantante y actriz Concha Piquer. Sandrina se mostraba muy nerviosa desde el primer momento, ya que se jugaba su lugar en la final del concurso.

Los nervios no tardaron en arruinar su acto, provocando que se olvide la letra del tema a pocos segundos de comenzar a cantar: "¿Podemos empezar otra vez? Por favor, que me la sé entera. Repetidla, por favor", rogó nerviosa. La segunda fue la vencida, pero aún después de terminar su canción se la ve visiblemente molesta al costado del escenario.

En el video que recorre el mundo se aprecia cómo da vueltas en el escenario y, agitada, mueve las manos en clara señal de disgusto. Fue entonces cuando la concursante perdió el conocimiento y se desplomó. Todos los integrantes del espacio socorrieron a la joven, pero, desde las gradas, su madre también sufrió un vahído, víctima de una fuerte crisis de ansiedad.

Los gritos desesperados de su madre levantaron inmediatamente a Sandrina, a quien se puede escuchar gritar "¡Mamá, mamá, que estoy bien!", una y otra vez desde el suelo, intentando calmar a su madre. La cámara se aleja del caos mientras la producción intenta lidiar con las dos mujeres, y finalmente se deciden por cancelar la emisión.

Lo último que ven los espectadores en casa es a Alicia Senovilla, la presentadora del programa, despidiéndose visiblemente afectada por el incidente: "Señores, estamos un poco sorprendidos. A Sandrina los nervios le han jugado una mala pasada. Nos marchamos. Les esperamos el próximo sábado. Los nervios no son buenos compañeros".

El sorprendente episodio ya es viral en Twitter

Los espectadores que miraban desde casa pronto tomaron a las redes sociales para saber qué pasó después del incidente, duda que el mismo programa de televisión respondió a través de su cuenta oficial de Twitter: "Después de lo ocurrido en el final de gala de hoy, desde A Tu Vera queremos mandar un mensaje de tranquilidad y comunicar que Sandrina se encuentra bien".

El video no tardó en esparcirse por la red social del pajarito, siendo publicado por varios usuarios españoles y captando la atención del público internacional. "No he visto cosa igual en la televisión española", escribió Adolfo Rodríguez en un tuit con el video del incidente que recibió más de 17 mil 'me gusta's y cerca de 4 mil retuits.

La publicación también recibió centenares de respuestas, con usuarios de diferentes países compartiendo los momentos más impactantes de sus propios canales nacionales y comentando sobre el incidente que conmocionó a España. La mayoría de los comentarios, sin embargo, fueron dirigidos al pianista que tocaba al momento del desmayo, que continuó tocando el instrumento mientras el caos se desataba en el estudio.