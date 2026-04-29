¡VIDEO! La esposa del presidente de España denunciará a un periodista por presunta agresión y acoso

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, presentará una denuncia contra Vito Quiles tras un incidente ocurrido en el interior de una cafetería de Madrid.

Según fuentes de La Moncloa, el episodio consistió en un abordaje por parte de Quiles que impidió a Gómez salir del establecimiento, en una situación que el entorno del Ejecutivo califica como acoso tanto hacia ella como hacia las dos mujeres que la acompañaban.

Versiones contrapuestas del incidente

De acuerdo con la información trasladada a El País, el comunicador mantuvo una actitud insistente dentro del local, prolongando un contacto no deseado al obstaculizar el paso de la mujer del presidente.

Por su parte, Vito Quiles difundió un video en sus redes sociales donde se observa parte de la secuencia, aunque las imágenes no muestran la totalidad de lo sucedido en el interior de la cafetería, foco principal de la futura denuncia.

En el material audiovisual se ve a Quiles persiguiendo a Gómez en la vía pública mientras ella habla por teléfono.

En ese contexto, las acompañantes de la esposa de Pedro Sánchez intentaron frenar la grabación. "Quita esa mierda", le recriminó una de las mujeres, a lo que él respondió al grito de "¡no me pegues!" antes de dar aviso a la policía.

Situación judicial en puerta

Las fuentes gubernamentales sostienen que la denuncia se fundamentará en lo ocurrido dentro del local, donde se habría producido la presunta agresión y la restricción de movimiento.

El video publicado por Vito Quiles finaliza cuando Begoña Gómez abandona el lugar, pero la defensa de la mujer del presidente insistirá en que la grabación es parcial y no refleja el hostigamiento previo que motivó la tensión.

Hasta el momento, no se ha precisado si la denuncia incluirá también los hechos ocurridos en el exterior o si se limitará al presunto confinamiento dentro del establecimiento comercial en Madrid.

El caso suma un nuevo capítulo a la tensa relación entre el entorno presidencial y el polémico comunicador.