Un cartero fue denunciado en los canales de noticias de Reino Unido por insultar en la puerta de una casa, sin ningún tipo de razón. Las cámaras de seguridad gabaron al trabajador del Royal Mail mientras decía que esa casa era una porquería, por lo que la mujer decidió escracharlo por televisión.

La dueña de la propiedad quedó indignada por los sucedido y decidió escrachar al cartero en la CCTV de Reino Unido. Según relató la señora llamada Annette, ella trabaja para la compañía Jaguar Land Rover y se enorgullece de mantener su casa ordenada.

.

"Me sorprendió. Lo entendería si mi casa se viera como una mierda, pero me enorgullezco de tener una linda casa, el jardín trasero es hermoso. Lo entendería si tuviera un montón de basura apilada en el césped", ironizó la mujer en diálogo con el medio The Sun.

Además, la señora señaló que no sabe si el trabajador se refería al barrio en general, pero afirmó que de todas formas vio "calles mucho peores" que la suya.

La nota que le dejaron al cartero.

El trabajador de Royal Mail es un suplente del cartero habitual de Annette y parece que no pudieron lograr una buena relacón hasta el momento.

.

Por su parte, el cartero que insultó la casa de la mujer negó las acusaciones, después de que un allegado de Annette le dejara una nota diciendo que el "imbécil" lo había denunciado.