El video en el que un sacerdote mexicano reta y reniega con sus feligreses por no vacunarse contra el coronavirus se hizo viral en las últimas horas y generó la reacción de muchos usuarios en las redes.

El religioso, llamado Noel Lozano, brindaba una misa en la parroquia Cristo Obrero, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, cuando en un momento de la liturgia se enojó con los fieles y espetó: “La gente que no se está vacunando es la que está enfermando a los demás. Algunos me dirán: ‘Claro que no, Padre’. Claro que sí (...) Casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse”.

"Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo, entre la vida y la muerte. Le dije a la familia ‘voy a rezar por ella porque soy muy amigo de ustedes’, pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse. ¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios, por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?”, se preguntó el párroco, ofuscado.

Eduardo Lozano, el cura que usa barbijo y guantes (y demás protocolos) para brindar misa.

Además, Lozano agregó: "Ahora sí nos tienen a todos rezando. Ya no vengan a pedir oraciones por los que no se quieren cuidar y por los que no se han cuidado".

Cuando dejó su fastidio a un lado, el sacerdote instó a los concurrentes a la misa a orar por quienes sí toman medidas para evitar contagiarse de Covid-19, que ya se llevó la vida de millones de personas en el mundo.

“Vamos a rezar por la gente que sí se está cuidando y por la gente que valora la vida de los demás y su propia vida. Por los necios, que Dios se compadezca de ellos”, señaló.

.

"Yo los invito a que nos cuidemos de verdad. Vamos a echarle todos muchas ganas, con mucho espíritu positivo, porque nos queremos y queremos a los demás", reflexionó Lozano quien sentenció que “la diferencia entre la vida y la muerte, es la vacunación”.

El usuario de la red social Twitter que compartió el video, fue apoyado y celebrado por otros internautas, quienes también retuitearon y comentaron el posteo.

.

“¡Representa el sentir de todos! ¡Es sacerdote, pero también humano y ya estamos hasta el gorro de la gente que no cree, que no se cuida y que no se vacuna!”, fue uno de los comentarios.

El estado de Nuevo León acumula ya un total de 223.412 contagios y 11,864 muertes por la pandemia de Covid-19. La Secretaría de Salud de México reportó este sábado 14 de agosto que se registraron 3.091.971 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y que ocurrieron, en el mismo período, 248.167 defunciones por esa enfermedad.