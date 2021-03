Se cumple una semana que los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, brindaron una escandalosa entrevista al medio estadounidense Oprah Winfrey, en la que denunciaron racismo dentro de la casa real británica.

Teniendo en cuenta la repercusión y las críticas que tuvo, la revista francesa de humor satírico Charlie Hebdo se metió en la polémica, con una tapa que muestra a la reina Isabel, enardecida.

La publición una caricatura de la reina británica arrodillada sobre el cuello de Meghan Markle, en una situación que parece emular la muerte de George Floyd, el afroamericano que falleció en manos de la Policía el mayo de 2020 en EE.UU.

La provocadora ilustración está acompañada de la frase: "Por qué Meghan se fue de Buckingham", con la duquesa de Sussex, que responde por debajo de la rodilla: "Porque no podía respirar".

La monarca es mostrada como Derek Chauvin, el oficial de Policía que se arrodilló sobre el cuello de Floyd. De vestimenta amarilla, rostro endemoniado y pelos en las piernas, parece estar asfixiando con su rodilla a la embarazada esposa de su nieto menor.

Si bien la portada se hizo viral a través de las redes sociales, alcanzó un alto nivel general de repudio y fue calificada de "aborrecible", "preocupante" y "racista".

Una de las críticas más fuerte la hizo la doctora Halima Begum,directora ejecutiva del grupo de expertos en igualdad racial Runnymede Trust, señalando la portada de la revista como una imagen que “degradó” la muerte de Floyd.

"CharlieHebdo, esto está mal en todos los niveles. ¿La reina como el asesino de GeorgeFloyd aplastando el cuello de Meghan? ¿Meghan dice que no puede respirar? Esto no empuja los límites, no hace reír a nadie ni desafía el racismo. Degrada los problemas y causa ofensas en todos los ámbitos", escribió en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, ningún responsable de la compañía pidió perdón ni hizo ningún tipo de comentarios a pesar de estar en el ojo de la tormenta nuevamente.