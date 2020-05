El sistema de salud de Chile está colapsando y obliga a los médicos a tener que decidir quién ocupará la siguiente cama que quede libre. Este lunes la jefa de la UCI del Hospital El Carmen, Claudia Vega, reconoció que el centro de salud ya enfrenta este dilema y que el sistema está “al límite”.

“Estamos sin disponibilidad de camas críticas, no tenemos más ventiladores, estamos al límite”, sostuvo la profesional, quien además es vocera de la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas, en conversación con T13.

.

Vega relató que “en este momento estoy eligiendo qué cama se va a desocupar y elegir a la persona precisa, que sea la más indicada. Que Dios me ilumine en esto, y en base a la literatura que hemos visto porque sugerencias a nivel internacional”.

“Uno es humano ante todo. Son tiempos súper difíciles. Yo hoy aparte de estar en mis tres UCI he salido a pabellones, he salido a la urgencia a ofrecer ayuda, y uno en estas circunstancias tiene que seleccionar ciertas cosas. Es muy fuerte, no se lo doy a nadie. Estamos llegando al momento en que hay que tomar decisiones fuertes", relató la jefe intensivista del Hospital El Carmen.

.

La médico además realizó un llamado a la población a que consulte “cuando sean síntomas de gravedad, como dificultad respiratoria (...) los demás síntomas como dolor muscular o que me siento con ‘bajo ánimo’ por favor consultar a los centros de atención primaria y no acá donde está realmente situación al límite”.

Este lunes, la Sociedad Chilena de Médicos Intensivistas (Sochimi) reveló que un 97% de las camas críticas de la Región Metropolitana están ocupadas.