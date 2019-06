Fuentes gubernamentales chilenas confiaron que ya se rescató a uno de los tres mineros bolivianos que desde el pasado jueves están atrapados a 70 metros de profundidad en Tocopilla, pero también se dio a conocer que uno de ellos fue encontrado sin vida y el tercero se encuentra desaparecido.

Bomberos confirmó en primera instancia a Emol la noticia y señaló que el rescatado fue derivado al hospital local. "Sin parar en ningún momento los equipos conformados para el rescate han encontrado a uno de los mineros que está en buenas condiciones físicas, que acaba de ser trasladado al Hospital, que es don Leonardo Condori", expresó luego el ministro de Minería, Baldo Prokurica.

Ministro @bprokurica junto a intendente @GOREAntofagasta Marco Antonio Díaz, y vp Ejecutivo de @ENAMIChile Robert Mayne Nicholls, confirman el rescate con vida de uno de los atrapados en la mina Directorio 8 de Tocopilla, otro fue hallado fallecido y un tercero aún desaparecido. pic.twitter.com/2bs4pZ2xb5 — Ministerio de Minería (@MinMineria_cl) 15 de junio de 2019

Además, anunció que "un segundo ha sido encontrado fallecido en el lugar, y una tercera persona desaparecida". Sobre la víctima fatal, el secretario de Estado dijo: "No hay información respecto de eso. Está en este minuto el Fiscal y las autoridades judiciales en marcha".

Prokurica agregó: "Vamos a seguir buscando hasta encontrar a la tercera persona que no ha sido ubicada, y vamos a cumplir hasta el final lo que el Presidente de la República nos pidió de poder rescatarlos".

Mientras que de Condori, el titular de la cartera aclaró: "La verdad es que hubo un trabajo muy importante para poder remover el material y esta persona salió por sus propios medios".

"No todavía (si se ha podido determinar si estaban juntos los trabajadores o no), pero producto de que el señor Condori está en este minuto en el hospital, seguramente va a poder manifestar esa información en su minuto a las autoridades de la Justicia", añadió.

Así rescataron a uno de los mineros boliviano en Chile pic.twitter.com/ThmzlO1c0a — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 15 de junio de 2019

Queda establecer si el fallecido es Salomon Veizaga, de 45 o Lenin Veizaga, de 19. Por su parte, el intendente Marco Díaz complementó que "como intendente de la Región de Antofagasta, he tomado contacto con la familia de los trabajadores que aún están dentro del dique, sea el que está fallecido. Le hemos entregado el soporte psicológico a través de profesionales".

La autoridad regional agregó que "nuestro foco hoy día se transforma en un foco prioritario, también la atención a sus familias. Al representante consular también he tomado conocimiento esencial de esta información, a través de la información que le he provisto. Presidente Sebastián Piñera ha estado informado todo momento del rescate, de todas las maniobras y de todos los recursos que hemos dispuesto. Y hoy día, la directriz que bien señalaba el señor ministro, es que estas labores se van a mantener -con dignidad y mucho respeto- retirar el cuerpo de la persona que hemos encontrado fallecida y podamos encontrar aquel que aún no lo hacemos. Por lo tanto, por esa información vamos a seguir trabajando".