Ser famoso es divertido. El dinero, los fans, los viajes y la ropa son algunos de los grandes beneficios que trae la fama, pero hoy en día hay una cosa que las celebridades buscan por encima de todo: la privacidad.

Aquí entra Raya, una aplicación para encontrar pareja tan exclusiva que se necesita una recomendación para abrir una cuenta. Esta es la red social que los nombres pesados de Hollywood eligen para relajarse y coquetear con otra gente influyente, en el club más exclusivo de la Internet.

. Channing Tatum, Demi Lovato y Joe Jonas, algunos de los famosos que usaron la app.

El secretismo alrededor de la red no es infundado: reglas de la comunidad establecen que los usuarios no pueden mencionar a Raya en público, sugiriendo fuertemente a los miembros que no mencionen a la plataforma por nombre en entrevistas. Además, está terminantemente prohibido realizar capturas de una conversación sucedida en Raya y difundirla en otras redes. Cualquier violación puede terminar con la suspensión de la cuenta del usuario culpable.

Creada en 2015, Raya promete a sus usuarios no sólo privacidad y contacto con gente de su misma esfera, sino también seguridad con el manejo de sus datos, algo que saliendo de los escándalos de Facebook con el manejo de información personal es codiciado por todos. La red social asegura la protección de las cuentas con sus estrictas reglas de acceso, que garantizan a los pocos afortunados que son admitidos ciertos privilegios.

Las reglas del juego

La primera barrera que Raya eleva para limitar el número de miembros es el precio de la membresía, hoy valorado en $7,99 dólares, y el hecho de que sólo puede descargarse en un iPhone. El siguiente criterio que observan los monitores de Raya es la popularidad: se necesita un cierto número de seguidores de Instagram para abrir una cuenta. Por úlltimo, sólo alguien recomendado por un usuario activo de la plataforma puede solicitar abrir una cuenta.

Aún si pasamos estas insólitas pruebas, hay un período de evaluación en el cual se decide si levantarán el cordón rojo para dejarnos pasar o no. El creador de Raya, Daniel Gendelman, explicó en una entrevista con el New York Times que el gol de la aplicación es crear una comunidad, y para eso los moderadores no miran solo a la fama y fortuna de los aplicantes sino también su buen gusto.

Es así que Raya comenzó a ser más que una red de citas para los famosos que vemos en el cine o los influencers que seguimos en TikTok. Varios medios internacionales señalan que la aplicación se ha transformado efectivamente en una comunidad de los influyentes y distinguidos, donde se llegan a discutir negocios de la industria del entretenimiento.

Algunos miembros que quizá conozcas

Raya estuvo recientemente en la mira de los medios por un incidente que protagonizó Ben Affleck a través de la aplicación: El Batman de la Liga de la Justicia tiene una cuenta en la codiciada red social y llamó la atención porque fue rechazado, la mujer con la que había matcheado creyendo que se trataba de un catfish y no del verdadero actor.

Nivine Jay es la otra protagonista de esta historia, la influencer conocida en TikTok deshizo su match con Affleck y horas después recibió por Instagram un video del mismísimo actor preguntando por qué lo había rechazado:

Raya causó conmoción desde su lanzamiento: la actriz Raven-Symoné salió a cometar que es “muy difícil entrar” y la cantante Demi Lovato compartió en su documental biográfico que intentó crearse una cuenta en la red social para ser rechazada dos veces seguidas.

Otros conocidos miembros de Raya son el actor y ex stripper Channing Tatum, la estrella de Disney Kiki Palmer, la conocida cantante Lizzo, Elijah Wood (quien interpretó a Frodo en El Señor de los Anillos) y la famosa modelo Cara Delevigne.