Un insólito hecho tuvo lugar en Turquía cuando un hombre fue acusado de intentar matar a su jefe agregándole saliva de un paciente con coronavirus a la bebida de su empleador.

Se trata de Ramazan Cimen, un vendedor de autos que fue acusado de intentar asesinar a Ibrahim Unverdi y su esposa. Al respecto, medios locales informan que el hombre quiso deshacerse de su jefe luego de que lo descubriera robando 21410 euros.

Al respecto, el diario Hurriyet informó que Unverdi entregó el dinero, que provenía de la venta de autos, a Cimen para que se lo llevara a la oficina. Sin embargo, lejos de hacer caso a las órdenes de su jefe, el empleado desapareció con el efectivo.

Cimen trabajó para él durante tres años en su concesionario de automóviles ubicada en Adana, sureste de Turquía.

Luego del hecho, Unverdi aseguró que otro miembro del personal le dijo que Cimen había comprado saliva de Covid y manifestó que el acusado la había agregado a su bebida antes de robar el dinero.

No obstante, remarcó que no pudo cumplir con su objetivo porque afortunadamente no la bebió.“Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios está siempre con los buenos ”, señaló Unverdi, quien presentó ahora una denuncia penal contra Cimen, que fue sido acusado formalmente de intento de asesinato y comportamiento amenazante y está siendo perseguido por la policía.