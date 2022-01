En las redes sociales, cada día se pueden encontrar diferentes historías increíbles e insólitas que le suceden a los usuarios. Algunas de ellas son graciosas, pero también hay otras que los deja sorprendidos. En esta oportunidad, una joven tiktoker relató en la red social que tenía una cita con un hombre y que previo a verlo, ella decidió buscarlo en Google y allí descubrió algo que la dejó atemorizado.

La protagonista de esta historia es Shaina Kay Cardwell, esta joven oriunda de Nashville, Estados Unidos, explicó en un clip en TikTok que había conocido a un hombre una app de citas y habían pactado un encuentro.

Ella estaba muy ansiosa por conocerlo personalmente y eso la llevó a querer saber más sobre él. Fue entonces que optó por buscar su nombre en el buscador de Google, pero terminó hallando algo que la hizo cambiar de parecer y ni bien pudo se comunicó con él y le avisó que no iba a tener una cita con él bajo ningún punto de vista.

Según explicó la joven, mientras realizaba la búsqueda, descubrió que el hombre con quien iba a encontrarse, tenía una causa penal por secuestro agravado. Esto la dejó shockeada y fue entonces que después de dejarle en claro que no quería saber nada más de él, eligió realizar un breve vídeo para compartirlo en la red social china y que los usuarios puedan tomar consciencia sobre los peligros que enfrentan.

“Cuando estaba a punto de ir a una cita de Hinge, decidí buscar al hombre en Google y vi que lo habían arrestado por secuestro agravado”, expresó la joven en la grabación en donde no puede disimular su sorpresa y horror por haber descubierto a tiempo esta información.

La joven hizo énfasis en que este tipo de app de citas, que tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos años, poseen algoritmos en el cual se busca únicamente a otro usuario en la plataforma como potencial pareja.

.

En ese sentido, remarcó que en estas aplicaciones hay personas que realmente desean concretar un encuentro para conocer a nuevas personas, pero también hay quienes no tienen las mismas intenciones y sólo la utilizan para cometer delitos. Y además no ofrecen datos certeros sobre la identidad o pasado, como en este escalofriante caso.

El clip compartido por la joven influencer se hizo viral rápidamente. Hasta el momento posee más de 800 mil visualizaciones, cerca de 21 me gusta y centenares de comentarios de usuarios que la feli citaron por darse cuenta a tiempo y por querer alertar a otras y otras a que tengan precaución sobre estas apps.

“Un tipo me rogó que saliera con él pero lo rechacé. Busqué en Google más tarde y descubrí que fue arrestado por atacar a un trabajador en su casa", “Cuando mis amigos o yo empezamos a hablar con un chico, hacemos todas las comprobaciones de CBS. Somos detectives”, “Le pregunté directamente a un chico qué pasaría si lo buscara en Google y me dijo que no me gustaría. Tenía acusaciones reales de agresión sexual”, fueron algunas de las experiencias que revelaron algunas usuarias a raíz de esta publicación.