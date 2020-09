El Gobierno de Alemania anunció este martes que impondrá nuevas restricciones sanitarias con el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus (orthocoronavirinae) en regiones donde hay una mayor incidencia de contagios luego del aumento de infecciones registrado en las últimas semanas.



Además de los turistas que vuelven de las vacaciones, "las fiestas privadas son una causa importante" del rebrote de contagios en Alemania, "por ello hay que reaccionar", destacó hoy la canciller Angela Merkel, tras una reunión con los jefes de Gobierno de los 16 estados regionales (lander) que integran el país.



Entre las medidas adoptadas entonces se limitará la capacidad en lugares públicos y privados de las regiones más comprometidas.



Las fiestas, sea en locales públicos o alquilados, no podrán superar los 50 asistentes en aquellos distritos o regiones donde se superen los 35 contagios semanales por 100.000 habitantes.

Para los encuentros de carácter privado, el máximo será de 25 asistentes.



"Hay que mantener la actividad económica y escolar, en la medida de lo posible", sostuvo hoy Merkel y enfatizó en la necesidad de respetar las normas de cuidado básico, como uso de tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos.



Para la canciller, este tipo de medidas a escala local o regional pueden mantener la actividad económica y descartar una paralización a escala nacional.



"Puede parecer una broma, pero ventilar adecuadamente puede ser una de las medidas más económicas y eficientes en invierno", afirmó Merkel, citada por la agencia de noticias EFE.

Durante la reunión virtual entre la canciller y los líderes regionales, también se acordó la imposición de multas de al menos 50 euros a quienes den datos falsos sobre su identidad en bares o restaurantes, un instrumento para poder controlar las cadenas de contagios de la Covid-19.



En medio de un aumento de infecciones de coronavirus, el Gobierno federal apuesta al endurecimiento de las normas existentes, pero algunas regiones, especialmente en el este del país, con baja incidencia de nuevos contagios, rechazan la idea de adoptar nuevas medidas generalizadas para toda Alemania.

Las fiestas privadas, culpables del aumento de casos de covid-19 en Alemania.



En las últimas 24 horas Alemania reportó 2.089 nuevos casos de la Covid-19, informó hoy por el Instituto Robert Koch, mientras que el promedio de los últimos siete días se sitúa sobre los 1.800 enfermos, después de que el sábado pasado se verificaron 2.507 casos, la cifra más alta desde el 18 de abril.



El pico de contagios se produjo entre mediados de marzo y principios de abril, cuando superaron los 6.000 casos diarios, y los niveles más bajos se dieron en junio, con unos 300 o 350 diarios, pero a partir de julio volvieron a escalar.

Desde el inicio de la pandemia, el total acumulado de contagiados de coronavirus asciende a 287.421, de los cuales 254.200 se recuperaron y 9.471 fallecieron.

Holanda endurece medidas tras superar los 19.000 contagios en la última semana

Países Bajos registró durante la última semana más de 19.000 positivos de coronavirus, casi 6.000 más que el registro del mismo periodo anterior, mientras en la última jornada superó la barrera de los 3.000 contagios diarios, informó hoy el Instituto de Salud Pública (RIVM).



Según estimaciones del RIVM, el número de personas que podrían estar portando el virus en Países Bajos supera ya las 145.000, un cálculo que no está basado en casos reales confirmados porque no se están haciendo pruebas PCR a los asintomáticos, ni a los contactos de personas contagiadas, por la saturación de los laboratorios.



El último balance del organismo precisó que hubo 3.025 nuevos contagios que llevan la cifra total a 19.326, informó la agencia de noticias EFE.



La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), aún no registran saturación y el número de pacientes internados asciende a 142 personas, mientras al menos 693 pacientes se encuentran hospitalizados con síntomas de Covid-19 en algún centro de salud holandés.

En la tarde de hoy entran en vigor las nuevas medidas anunciadas ayer por el Ejecutivo, que incluyen la prohibición de público en los eventos deportivos, la posibilidad de invitar a un máximo de tres personas a una casa particular, o el límite de aforo de grupos a 30 en interiores, y 40 en exteriores.



Además, también se aplicará la "recomendación" de uso de mascarillas en el interior de los comercios en las grandes ciudades (Ámsterdam, Róterdam y La Haya), una medida muy polémica que el Gobierno siempre había defendido como de poca utilidad para frenar los contagios, lo que está dando pie a un rechazo por parte de los supermercados a prohibir la entrada a los clientes que se nieguen a usar tapaboca.



Durante una sesión informativa del RIVM hoy ante el Parlamento holandés, el virólogo Jaap van Dissel aseguró que las medidas anunciadas son "necesarias" porque los contagios empiezan a duplicar los registrados hace poco más de una semana, y subrayó que el objetivo de las restricciones es reducir el factor R0 por debajo de 1 para "que el aumento de casos se frene".