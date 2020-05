Un hombre de California de 43 años compartió una foto en las redes sociales del drástico cambio que causó el coronavirus en su cuerpo luego de casi dos meses de internación en el hospital.

"Quería demostrar que puede pasarle a cualquiera", dijo Mike Schultz a BuzzFeed News después de compartir una publicación de Instagram de su "antes y después". "No importa si usted ' sea joven o viejo, tenga condiciones preexistentes o no. Puede afectarlo", insistió.

Mike solía hacer ejercicio todos los días pero de a poco se fue debilitando. (Foto: buzzfeednews)

Mike solía hacer ejercicio casi todos los días, pero después de seis semanas en el hospital de Boston con el virus, contó que bajó un poco más de 20 kilos. Dijo que estaba cansado solo por estar de pie durante unos minutos para sacarse la foto y su capacidad pulmonar también se vio gravemente obstaculizada.

"Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes", recordó. "No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho". También había perdido completamente la noción del tiempo: "Pensé que solo había pasado una semana", dijo sobre su sexta semana en el hospital.

Su capacidad pulmonar también se vio gravemente afectada. (Foto: buzzfeednews)

Schultz viajó a Boston a mediados de marzo para visitar a su novio. Una semana antes, habían ido a Miami Beach para un festival donde al menos 38 personas dieron positivo y tres hombres murieron a causa del virus. "Sabíamos que estaba ahí afuera", dijo. "Sin embargo, no hubo restricciones reales. No hubo bloqueos. Pensamos, bueno, tenemos que lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara".

A los pocos días de llegar a Boston, tenía fiebre y sus pulmones estaban llenos de líquido. Fue llevado de urgencia al hospital, intubado durante más de un mes y su novio, que lo acompañó en todo momento, dijo que su estado era "casi como si estuviera en coma". Desde que dejó el hospital la semana pasada, Schultz manifestó sobre el festibal al que asistió: "No pensé que fuera tan grave como lo fue hasta después de que las cosas comenzaron a suceder. Pensé que era lo suficientemente joven para que no me afectara, y sé que mucha gente piensa eso".