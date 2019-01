Una corredora que participaba en una maratón que se realizó en Chombueng, en la provincia tailandesa de Ratchaburi, el 20 de enero, adoptó un perrito y lo cargó por más de 30 kilómetros.



Según informa la agencia UPI, Khemjira Klongsanun, de 43 años, vio al cachorro de raza Bangkaew tailandés deambulando cerca de la ruta y redujo la marcha para buscar a su dueño.



Sin embargo, al percibir que no había nadie cerca y que el can no tenía identificación, decidió cargarlo y "llevárselo de ese ambiente inseguro", relató la atleta, que finalizó la carrera con el perro en brazos.



El cachorro fue bautizado como Chombueng, en referencia al nombre de la competencia.