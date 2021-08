En las últimas horas, una gran cantidad de empresas importantes a nivel mundial han decidido posponer "la gran reapertura de oficinas" en Estados Unidos, que estaba planificada para septiembre próximo, debido al avance de la variante Delta en ese país, lo que aumentó la cantidad de casos diarios de Covid-19.

El retorno a la "nueva normalidad" parecía que estaba cerca en algunos países del mundo. En ese sentido, el país norteamericano era un claro ejemplo de ello y es por eso que se había pensado en ponerle fin al trabajo remoto desde las casas y regresar a las oficinas. La fecha pensada era septiembre.

Sin embargo, durante la semana pasada y sobretodo en las últimas horas empresas multinacionales debieron postergar la reapertura de sus oficinas centrales. Según dejaron trascender los líderes empresariales, uno de los principales motivos es el aumento considerable de casos de Covid.

De hecho, los datos indican que en el lapso de un mes, el promedio de contagios subió exponencialmente, pasando de 19.993 el 6 de julio a 106.723 en el 6 de agosto. Esto también ha puesto nerviosos a muchos trabajadores que estaban decididos a regresar a sus lugares de trabajo pero ahora no están del todo seguros.

Google y Twtter fueron unos de los primeros que se pronunciaron al respecto. Posteriormente se sumaron CNN, Apple, ViacomCBS, US Bank, Facebook, Amazon y The New York Times. De hecho, Amazon fue un paso más allá y determinó que el retorno de sus empleados sea recién en el 2022.

El avance de la variante Delta en el país norteamericano ha modificado toda la planificación de importantes empresas (imagen Apple).

A diferencia de lo que se creía en principio. Más que un inconveniente, muchos trabajadores tomaron estas decisiones de sus jefes con alivio. Asimismo, saben que las empresas no están eliminando las reaperturas de sus oficinas para siempre, sino que solo están retrasándolas, en algunos casos solo por unos meses.

No obstante, el mayor problema no sería el retraso sino que señalan que aquellos que más padecerán estas decisiones serán aquellos restaurantes, bares, y negocios aledaños que tienen a los trabajadores de dichas empresas como un importante fuente de ingreso. Algo que no han percibido desde hace más de un año por el inicio de la pandemia.

Por su parte, algunos empresarios han analizado que han sido "demasiado optimistas" y se dejaron llevar por sus objetivos económicos pero este reciente aumento de casos de coronavirus es una especie de recordatorio de que la pandemia no ha terminado.

"No deberíamos chocar los cinco ni sostener carteles de misión cumplida hasta que estemos realmente seguros de que está en el espejo retrovisor. Quizás hemos sido demasiado optimistas", especificó Constance Hunter, economista en jefe de KPMG.

Por último, los especialistas destacan que la experiencia con la variante Delta es una clara advertencia sobre las bajas tasas de vacunación en distintas partes de ese país y del mundo. Sobretodo en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas sin vacunar por decisión propia.

Algo que los infectólogos creen que puede representar un riesgo sanitario y haga que el virus continúe propagándose entre los no vacunados y surja una variante aún más potente. Es por eso que el propio presidente Joe Biden reiteró en los últimos días su pedido a los ciudadanos a que recapaciten y se vacunen.