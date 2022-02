La pandemia del Covid ya casi cumple dos años. Desde entonces, además de millones de muertes, esta enfermedad causó cuadros particulares en varias personas. Pero ninguno como el de Muzaffer Kayasan, un hombre de Turquía que lleva 14 meses aislado tras dar positivo por coronavirus en 78 oportunidades.

Kayasan, de 56 años, padece leucemia y se contagió Covid-19 en noviembre de 2020. En unas semanas, cumplirá 15 meses en cuarentena debido a que no deja de dar positivo cada vez que lo testean en el hospital de Estambul, donde permanece internado.

"Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", se lamentó el paciente, en diálogo con la cadena A Haber.

"Tuve un trasplante de médula ósea hace tres años. Fue exitoso, en un muy buen hospital. Pero luego contraje Covid-19. Desde 2020, estoy viviendo con Covid-19. Tuve un total setenta y ocho pruebas en un período de 14 meses. Todos ellos fueron ininterrumpidamente positivos para Covid-19", afirmó y pidió ayuda a las autoridades.

"Estuve en el hospital durante los primeros nueve meses. Luego dieron diez días libres. Entonces me asusté de nuevo. Me hospitalizaron nuevamente con dificultad para respirar y otros síntomas. Cuando volví a ingresar en el hospital, dijeron que el Covid-19 continuaba", explicó.

"Los restos del Covid-19 aún están en tu cuerpo. No tiene síntomas, pero parece ser Covid-19. No puedo explicarlo", le dijo su médico.

Una vida en aislamiento

"No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. El covid-19 ha acabado con mi modo de vida", subrayó Kayasan, que lamenta no poder vacunarse contra el coronavirus.

Por este motivo, todavía mantiene encuentros atípicos con sus familiares. Su esposa y su hijo lo visitan, pero aún no pudo reencontrarse con su nieto.

"Hasta ahora, mi esposa estuvo diez días conmigo, pero luego fue negativo. Le hicieron dos pruebas y dio negativo en el hospital. Mi hijo se quedó conmigo y también fue negativo" relató.

"No hay niños pequeños en mi familia. Pero tengo un nieto. Viene, nos encontramos detrás del cristal. A veces nos reunimos en línea, a través de videollamada", contó.

Muzaffer Kayasan habla con su nieto a través de videollamadas.

La crítica a los antivacunas

Ante el carácter crónico que adquirió la enfermedad en su organismo, Kayasan instó a los no vacunados a inocularse contra el virus, no solo por su propio bien, sino por el de los demás. "No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto", remarcó.

"Si tuviera la oportunidad, iría a vacunarme hoy. Ya soy voluntario para la Turkovac -la vacuna contra el covid desarrollada por Turquía-, pero el sistema no me acepta. Voy al médico, me dice que tienes Covid-19, no te puedes vacunar", indicó.

"Vacúnate, sobrevive. En lugar de ir al hospital y sentirte miserable, ve al hospital mientras tus pies caminan y vacúnate. Incluso vienen a tu casa. El Estado te ha dado todas las oportunidades, cualquiera que quiera vivir debe vacunarse”, insistió.