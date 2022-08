Luego de haber luchado contra el cáncer durante más de 30 años, la emblemática actriz estadounidense murió este lunes por la mañana. A través de su cuenta de Instagram, su marido, John Easterling, dio a conocer la triste noticia.

Según contó la familia, Olivia Newton-John falleció pacíficamente en el sur de California, acompañada de todos sus seres queridos. “Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, compartió Easterling en un comunicado.

Asimismo, los familiares de la recordada actriz no piden flores en su memoria, sino donaciones al Fondo de la "Fundación Olivia Newton-John".

En cuanto al motivo de su muerte, lo cierto es que hasta el momento se desconoce públicamente. La artista estadounidense había revelado, el pasado 4 de octubre, que estaba luchando contra el cáncer de mama en etapa 4.

La actriz de Hollywood murió a sus 73 años.

Sin embargo, Newton-John había sido diagnosticada en el año 1992, pero consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, año en el que los médicos descubrieron que se había extendido a otras partes del cuerpo.

El exitoso recorrido artístico de Olivia Newton-John

Tras conocerse la triste noticia, varias figuras de Hollywood se mostraron apenadas por lo sucedido, entre las cuales se encuentra nada más ni nada menos que John Travolta.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John!”, le escribió su antiguo compañero en Instagram.

A pesar de que logró convertirse en una estrella de Hollywood, Newton-John tuvo su momento de auge entre los años 1973 y 1983, cuando estuvo entre los artistas más populares del mundo entero.

Newton-John junto a su compañero John Travolta.

Entre sus logros más conocidos por todos, están sus cuatro premios Grammy, su rol protagónico en "Grease", junto a John Travolta, y sus varios éxitos musicales, tales como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”.

A pesar de que su carrera como actriz y cantante supo despegar muy alto, convirtiéndose en una de las grandes artistas estadounidenses, lo cierto es que, luego de protagonizar el musical "Grease" junto a John Travolta, su nombre logró instalarse cómodamente en el mundo de Hollywood.

La intérprete de Sandy Olsson en Grease comenzó con la música en la década de los 60, aunque el éxito musical llegó recién en 1971. A partir de ahí, su carrera comenzó a despegar notablemente, y Olivia colaboró con grandes estrellas de la época, como Cliff Richard.

Newton-John comenzó con la música country, aunque luego se inclinó más hacia el pop. Además, logró lucirse como actriz de grandes éxitos, y su popularidad fue inmensa.

Entre los varios éxitos televisivos de los que formó parte, se encuentra la serie de televisión "Glee", en donde la cantante y actriz hizo una participación especial, actuando de ella misma, e interpretando su recordada canción "Physical".