La Policía de la Ciudad de Nueva York busca intensamente a un asesino serial conocido como el “pistolero”. Se trata de un enmascarado acusado de asesinar personas en situaciones de aquella y de haber herido a muchos otros. Se ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares solo por información sobre este criminal.

La búsqueda se intensificó cuando el pasado 3 de marzo asesinó a un indigente, y 5 días más hizo lo propio con otro. Esto fue alertado primero por las autoridades de Washington DC y luego por las de “la gran manzana”.

Desde entonces, le disparó a otro hombre en situación de calle en Manhattan y se lo acuso de otros dos intentos de asesinato.

Según la agencia de noticias Reuters, la Policía ofrece entre USD 10.000 (1.091.925 pesos) y USD 25.000 (2.729.862 pesos) por cualquier tipo de información que conduzca a la detención de este sujeto.

Además, Hank Sautner, subjefe del Departamento de Policía de Nueva York, se refirió al asunto públicamente y aseguró que se trata de “un asesino a sangre fría”. “Luego de ver los videos de las cámaras de seguridad, lo único que podemos decir es que la actuación de este hombre es completamente escalofriante”, agregó.

Eric Adams, alcalde de la Ciudad de Nueva York, señaló que hay que “trabajar para sacar a este individuo de nuestras calles antes de que dañe o asesine a otra persona es urgente”.

Por su parte, Eric Adams, flamante alcalde de la ciudad, indicó que “trabajar para sacar a este individuo de nuestras calles antes de que dañe o asesine a otra persona es urgente”. En un documento que firmó en conjunto con la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, calificó la situación como “desgarradora”.

Recordemos que, pese a ser demócrata, Adams fue electo en el 2021 con una campaña focalizada en mantener “la ley y el orden”. Su mensaje caló hondo, sobre todo en las comunidades negras y latinas, que vieron un contraste con su predecesor Bill de Blasio en cuanto a la seguridad.

.

"La situación es muy mala. La ciudad casi ha renunciado políticamente a cualquier aplicación de los delitos contra la calidad de vida, ya sea por las plagas de los limpiavidrios, los vendedores ambulantes ilegales, los traficantes de drogas en las esquinas, todos los individuos emocionalmente perturbados entre la población sin hogar", señaló William Bratton, el ex jefe de Policía bajo el mandato de Rudy Giuliani, previo a la asunción de Adams.

Como ex oficial de policía, el alcalde nominó a una ex colega al frente de dicho departamento, lo que dejó en claro que su intención no es ser suave en cuanto al crimen.