En las primeras horas del pasado jueves todo un edificio se desplomó en Miami Beach y todavía continúan las tareas de rescate entre los escombros. El complejo Champlain Towers South tenía más de 130 departamentos, 80 de los cuales estaban ocupados al momento del desastre y se estima que se derrumbaron 55.

Los rescatistas lograron dar con los restos de 11 personas, pero todavía hay más de 150 desaparecidos. Para poder identificar a los últimos dos hallados, la policía pidió a los familiares que se hicieran muestras de ADN para poder compararlos.

La esperanza y la desesperanza en una misma familia

Una de las pocas escenas memorables fue la del rescate de Jonah Handler, un adolescente de 15 años a quien encontraron vivo el mismo jueves. Y que sobrevivió gracias a que un colchón lo protegió de los impactos. Sin embargo, su madre Stacie Fang, de 54 años, no corrió con la misma suerte.

Stacie Fang falleció atrapada entre los escombros, mientras que su hijo fue el primero en ser rescatado con vida entre los escombros (Twitter).

"No hay palabras para describir la trágica pérdida de nuestra amada Stacie. Los miembros de la familia Fang-Handler quisieran expresar nuestro más profundo agradecimiento por la gran cantidad de simpatía, compasión y apoyo que hemos recibido", expresó la familia en un comunicado.

Unidos hasta el final

Gladys y Antonio Lozano cenaron la noche del miércoles con su hijo Sergio y esa fue la última vez que los vieron con vida. Él vive justo en un edificio frente al de sus padres. De hecho, desde el balcón podía ver su departamento.

Esa noche un gran estruendo lo despertó pero creyó que se trataba de una tormenta y salió al balcón. "Me giré a mi mujer y le dije: 'No está'. Y ella me gritaba: '¿Qué quieres decir?'. 'El apartamento de mis padres no está, ha desaparecido'. Y entonces bajé corriendo", dijo Lozano el viernes a los periodistas.

Gladys y Antonio Lozano se conocían desde hace seis décadas (Instagram).

El hombre contó que sus padres iban a celebrar el 21 de julio su aniversario número 59 y que se conocían desde hace más de 60 años. Siempre bromeaban con quién se moriría primero ya que ninguno quería quedarse solo.

Según confirmó la BBC, la policía del condado de Miami los identificó el domingo como dos de las víctimas. Tenían 79 y 83 años y vivían en el departamento 903. El viernes, antes de saber con certeza que habían fallecido, Lozano aseguró que el único consuelo tenía era que "se fueron juntos y fue rápido".

La cuenta regresiva hasta dar con los desaparecidos

Otro de los identificados fue Manuel LaFont, de 54 años. Su historia encierra una casualidad que pudo haber diezmado mucho más a su familia. Es que según contó su ex mujer Adriana, la noche del miércoles él estaba con su hijo de 10 años, Santiago.

"Manny (Manuel) me llama para decirme que le gustaría quedarse esa noche con Santi, porque iban a ir a pescar (al día siguiente). Pero me salió de la boca decirle que no". Es que cuando le preguntó a su hijo si quería quedarse él no le contestó, entonces la madre asumió que el pequeño no quería pero que le daba vergüenza admitirlo. "Entonces yo le dije a Manny 'por favor te pido que me lo traigas', y me lo trajo a las 10:30 de la noche a la casa. Mis hijos volvieron a nacer y yo también volví a nacer", contó la mujer.

Luis Bermudez, quien tenía una discapacidad, falleció junto a su madre (Twitter).

El domingo, ya en horas de la tarde, dieron a conocer el nombre de otros cinco fallecidos: Luis Bermúdez, de 26 años, y su madre Anna Ortiz, de 46; y los venezolanos Leon Oliwkowicz, de 80, y Christina Beatriz Elvira, de 74.