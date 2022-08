Por primera vez, se diagnostico el primer caso de un paciente infectado con la Viruela del Mono, el SARS-CoV-2 y VIH de manera sincronizada y tal evaluación demostró que las enfermedades aún siguen propagándose por alrededor del mundo y representan un peligro para la sociedad.



Según informó la revista Journal of Infection, un italiano de 36 años fue diagnosticado con las tres enfermedades de forma simultanea. Se sabe que el paciente estuvo de viaje en España, y a los 9 días posteriores de haber estado allí, fue diagnosticado positivo de Covid-19 cuando comenzó con los síntomas relacionado a la fiebre, acompañada de dolor de garganta, fatiga y cefalea



En tanto, al mismo tiempo comenzó a desarrollar erupciones en su brazo izquierdo, acompañado de pequeñas vesículas dolorosas rodeadas de un halo eritematoso en torso, miembros inferiores, cara y glúteos, según cuenta el informe de la revista científica.





El día 6 de julio fue cuando le diagnosticaron las tres enfermedades en simultaneo: positivo de la viruela símica, positivo en SARS-CoV-2 de la variante Omicron BA.5.1, y diagnostico positivo de la infección de HIV. Por otra parte, el paciente detalló que ya había contraído Covid-19 en enero de este año, y que durante su estadía por España, mantuvo relaciones sexuales sin preservativo.



Desde el 11 de julio, los hisopados nasofaríngeos para el SARS-CoV-2 y el virus de la viruela del mono continuaban arrojando el resultados positivos, a pesar de la ausencia de nuevas lesiones cutáneas. En tanto, el paciente pudo recibir el alta para continuar con el aislamiento domiciliario correspondiente.



El estudio enfatizó en cómo "la viruela del simio y los síntomas de COVID-19 pueden superponerse, y corrobora cómo en caso de coinfección, la recopilación anamnésica y los hábitos sexuales son cruciales para realizar el diagnóstico correcto". En esa misma línea, con el informe dieron una señal de alerta a los médicos sobre esta situación, y en particular, prestar atención de aquellas personas que hayan realizado viajes al exterior.



Uno de los diagnósticos presentados en el informe enfatiza que "las relaciones sexuales podrían ser la vía de transmisión predominante" de la viruela del mono, y aún así, recomiendan "la detección completa de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) después de un diagnóstico de virus símico". De todas formas, indicaron que no se sabe con exactitud si las enfermedades combinadas puedan potenciarse y agravar la condición de la persona infectada.