Viruela del mono en Argentina: se confirmó el primer caso de una variante más peligrosa

El Ministerio de Salud confirmó la detección del primer caso de la variante clado Ib de la viruela símica en Argentina. Se trata de una cepa más contagiosa y peligrosa que las variantes identificadas con anterioridad en la región.

El anuncio de las autoridades sanitarias se realizó a través del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). confirmó la detección del primer caso de

La variante clado Ib de la viruela del mono genera mayor preocupación que otras cepas, ya que presenta niveles superiores de transmisibilidad y gravedad.

La variante clado Ib es más contagiosa y peligrosa que las cepas que ya circulaban por la región.

El diagnóstico corresponde a un hombre de 31 años, residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según el informe oficial, el paciente no cuenta con antecedentes de viajes recientes al exterior, lo que sugiere la posibilidad de una circulación local del virus.

Se informó que el individuo evoluciona de manera favorable y se encuentra bajo tratamiento ambulatorio.

En lo que va del año, el sistema de vigilancia epidemiológica ya había registrado otros cinco casos de Mpox en el país: cuatro localizados en CABA y uno en la provincia de Río Negro. Sin embargo, todos esos registros anteriores pertenecían al clado II, una variante con menor severidad clínica.

La cepa clado Ib generó preocupación en todo el mundo debido a su capacidad de propagación. "Es fundamental que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso", señala el documento difundido por las autoridades sanitarias.

Alarma por la variante clado Ib de la viruela del mono

La aparición de esta variante en Argentina no es un caso aislado en la región. En lo que va del año, se contabilizaron 14 casos del clado Ib en el continente: nueve en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil, uno en México y, recientemente, el primer caso en Argentina.

A nivel internacional, el continente europeo también se ve afectado. Según los datos oficiales, se detectó transmisión comunitaria en países como Francia, Portugal y España, lo que indica que el virus circula de forma sostenida en esas poblaciones sin necesidad de vínculos directos con zonas endémicas.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para que las diferentes jurisdicciones estén en alerta. Los profesionales de la salud deben actuar con inmediatez ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas (erupciones cutáneas con un hundimiento central) o proctitis (inflamación del revestimiento del recto).

Además de las lesiones cutáneas, el cuadro clínico incluye síntomas como inflamación de los ganglios linfáticos, agotamiento extremo y dolor de garganta. El protocolo exige que, ante la presencia de estos indicadores, el personal médico indague minuciosamente sobre antecedentes de viaje o contacto estrecho con viajeros.

En caso de confirmarse el diagnóstico, las autoridades sanitarias establecieron la obligatoriedad del aislamiento estricto. Esta medida debe mantenerse de forma ininterrumpida hasta que las costras de las lesiones se desprendan naturalmente y se haya formado una nueva capa de piel sana sobre la zona afectada.

Para el personal de salud que intervenga en la atención de casos sospechosos o confirmados, el Ministerio remarcó la necesidad del uso de equipos de protección personal (EPP). El objetivo es minimizar el riesgo de contagio intrahospitalario dadas las características de mayor contagiosidad del clado Ib.