Confirmaron un nuevo caso de viruela del mono: ¿Qué es y cómo se contagia?

El Ministerio de Salud de la Nación informó la detección de un nuevo contagio de Mpox, mejor conocida como viruela del mono, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Con esta actualización difundida a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el total de casos registrados en Argentina durante las primeras 15 semanas de 2026 se incrementó a ocho.

De acuerdo con el relevamiento oficial, siete de los pacientes diagnosticados residen en CABA, mientras que el caso restante se localizó en la provincia de Río Negro.

Ya son ocho los casos confirmados de viruela del mono en lo que va del año.

Este último cuenta con un antecedente de viaje reciente a Chile.

Los datos demográficos indican que la totalidad de los afectados son varones con edades de entre 29 y 43 años.

Las autoridades sanitarias detallarron que la mayoría de los casos corresponden al clado Ib. Por su parte, solo en dos de los ocho casos confirmados se logró identificar el Clado I.

A pesar de que la cifra local se mantiene en niveles bajos, la situación regional arroja una dinámica distinta con una mayor circulación del virus. En la Región de las Américas se notificaron 784 casos entre las semanas epidemiológicas 1 y 13 de 2026. Estados Unidos encabeza la estadística regional con 364 contagios, seguido por Brasil con 215.

Estas cifras sitúan a ambos países como los territorios con la mayor carga de la enfermedad en el continente durante el primer trimestre del año.

Viruela del mono: ¿Cómo se contagia?

La Mpox es una enfermedad zoonótica producida por un virus de la familia Poxviridae. Esta patología tiene la capacidad de transmitirse entre seres humanos mediante el contacto físico estrecho.

El período de incubación estándar es de 6 a 13 días, aunque el margen de variabilidad puede extenderse desde los 5 hasta los 21 días.

En tanto, la evolución de la enfermedad suele ser autolimitada, lo que implica que los síntomas tienden a resolverse de manera espontánea en un lapso de 14 a 21 días.

Las autoridades sanitarias recordaron que el contagio se produce por el contacto piel con piel, cara a cara o de mucosas, incluyendo la actividad sexual.

En este contexto, se advierte que un mayor número de parejas sexuales incrementa la exposición al patógeno. La transmisión puede ocurrir incluso sin penetración y el uso de preservativo presenta una eficacia limitada para prevenir la Mpox, dado que el virus se desplaza por el contacto con las lesiones cutáneas.

Además del vínculo directo, el virus puede propagarse a través de materiales contaminados como toallas, ropa de cama, utensilios o textiles.

Otras vías de infección incluyen la transmisión vertical, donde una persona gestante puede traspasar el virus al feto por medio de la placenta, o durante el parto mediante el contacto directo.

En cuanto a los síntomas, la Mpox se manifiesta a través de lesiones en la piel o mucosas, que pueden presentarse como manchas, úlceras o ampollas dolorosas. Estas suelen localizarse con mayor frecuencia en las zonas genital y anal, aunque también pueden aparecer en la boca o el recto.

Otros síntomas asociados incluyen fiebre, cefalea, mialgia, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos.

Por último, el informe sanitario subraya que es habitual la detección de coinfecciones con otras enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, se destaca que los pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos presentan una vulnerabilidad mayor ante el riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.