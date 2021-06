La policía sigue sin datos de Tomás Gimeno y de su hija menor Anna (1) luego de encontrar el pasado jueves los restos de Olivia (6) en una bolsa sujeta au ancla a más de 900 metros bajo el agua en las costas de Tenerife.

La desaparición del "Monstruo de Tenerife" con sus hijas aconteció el 27 de abril y se lo acusa de haber asesinado a sus hijas de manera "planificada y premeditada para causarle un dolor inhumano a su expareja".

La madre de las niñas, Beatriz Zimmerman escribió una emotiva carta en dónde contó cómo siente. En ella dejo claro que había aceptado que su hija Anna, quien sigue desaparecida, estaba muerta y agradeció quienes ayudaron a difundir su historia.

Calificó las acciones de Gimeno como "el acto más monstruoso que una persona puede cometer" y expresó que espera que sus muertes no hayan sido en vano y sirvan para que haya una mayor protección y respeto por los niños. "Ahora son dos ángeles que vinieron al mundo para enseñar una gran lección a costa de sus propias vidas", agregó.

“Como madre me duele el alma no haber podido salvarles la vida. Ojalá hubiera estado allí en ese momento con ellos, tomados de la mano y muriendo juntos. Pero eso no podía pasar porque Tomás quería que yo sufriera buscándolos sin descanso y por el resto de mi vida. Esa fue la razón por la que me dejó con vida”, continuó.

También describió el hallazgo del cuerpo de su hija Olivia como un “milagro”, producido por el “amor” y la “energía” que demostraron quienes compartieron el hecho. Recordemos que ella era su hija mayor fue encontrada a más de 900 bajo el mar. “Cuando me contaron la noticia mi mundo se derrumbó a mi alrededor y aunque Es muy difícil, al menos ahora puedo llorar su pérdida y sentir a mis chicas a mi lado en todo momento, sentirlas al despertar, al desayunar, todo el día, hasta el momento en que me acuesto ”, escribió.

Anna (izquierda) todavía sigue con paradero desconocido mientras que su hermana Olivia (derecha) fue encontrada a 900 metros bajo el agua.

“Espero que la muerte de las niñas sirva para crear una mayor conciencia sobre el amor que le damos a nuestros hijos, en valorarlo y cuando estemos con ellos, no tener otras cosas en la cabeza sino centrarnos en ellas. Nos necesitan y nos adoran. Olivia y Anna, ahora los angelitos de los niños, te piden que les des a tus hijos todo el amor, la dedicación, el respeto y les inculques los valores para un mundo mejor ”, manifestó en referencia a los niños en general.

“Puede que hayan muerto en cuerpo, pero su alma está con todos nosotros para siempre, ayudando a tener más conciencia, amor y respeto por nosotros. Firmó su carta: "Beatriz, mamá de Olivia y Anna, los angelitos ".

Tomás Gimeno desapareció el 27 de abril junto a sus dos hijas.

El juez encargado de investigar la desaparición de Gimeno comentó que la investigación criminal debería entregarse a un tribunal especializado en delitos de violencia contra las mujeres en la capital tinerfeña, Santa Cruz.