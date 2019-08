Julie Carrow estaba fotografiando a personas mayores en el suroeste de Minnesota, cuando un ciervo cubierto de lo que parecían tumores captó su atención. Ella sacó las fotos y fue quien las difundió en internet. Ya fueron compartidas casi 8.000 veces en el grupo Big Bone Outdoors.

"Estaba haciendo una sesión de fotografía en la sección norte de Pipestone y este ciervo pasó de largo por nuestra casa", dijo Carrow. "Estaba pastando mientras pasaba y no parecía angustiado ni parecía desnutrido. Sin embargo, no pude ver sus ojos", admitió la mujer, citada por el portal Bringme The News.

Los especialistas creen que lo que padece el animal son fibromas, es decir, tumores benignos pero muy molestos. La enfermedad se origina por el virus del papiloma, más comúnmente conocido como VPH en los seres humanos.