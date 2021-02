Kim Kardashian decidió solicitar el divorcio del rapero Kanye West después de casi siete años de matrimonio. De tal manera, está en proceso de resolver su acuerdo en base a la fortuna que acumularon que según los informes, vale más de $ 2 mil millones en activos combinados.

De acuerdo con el portal TMZ, pese a la crisis que enfrentó la pareja durante el año pasado y a las acusaciones que hizo Kanye a través de redes sociales, el divorcio será lo más amigable posible. Kim tiene de su lado a la famosa abogada Laura Wasser.

La pareja emprendedora, que comparte cuatro hijos, acumuló más de $ 100 millones en bienes raíces, una colección de automóviles de $ 3.9 millones y posee más de $ 300 mil en ganado que albergan en sus ranchos de Wyoming.

Se estima que Kanye posee una fortuna de más de $ 3 mil millones. La riqueza de la pareja proviene de la exitosa carrera musical de Kanye, su línea Yeezy y las ganancias de Kim de sus 14 años en el programa de telerrealidad Keeping Up With The Kardashians de E !. Además, gana alrededor de un millón de dólares por publicaciones en Instagram, y tiene varios proyectos comerciales, incluida su compañía de cosméticos KKW Beauty y la línea de modeladoras SKIMS.

La pareja tiene una impresionante cartera de propiedades que vale más de $ 100 millones, y quizás lo que más impresiona es su mansión de 15,667 pies cuadrados en Hidden Hills, California. Compraron la casa en 2014 por $ 20 millones, y otros $ 20 millones en renovaciones antes de mudarse finalmente en 2018. Kris Jenner tuiteó una vez que la casa valía $ 60 millones.

También compraron una mansión por $2.9 millones que tiene cuatro dormitorios. La misma tiene una capacidad de 3.900 pies cuadrados y se encuentra en 1.5 acres, incluye instalaciones ecuestres. Aún no se sabe si la familia derribará las estructuras o las renovará. En septiembre de 2019, Kim y Kanye compraron un rancho de Wyoming de 14 millones de dólares que abarca 1.400 acres y que alberga ganado por valor de 300.000 dólares. Luego compró una segunda propiedad, el Bighorn Mountain Ranch de $ 14.495 millones que se encuentra en 6,713 acres y está ubicado a menos de 100 millas de distancia del primer rancho.

En agosto, se informó que el rapero tenía la mira puesta en una tercera propiedad de Wyoming, en el Double Doc Ranch, según TMZ. En un video informativo de YouTube sobre el rancho, los dueños de toda la vida lo enumeran como un "rancho de entrenamiento y hospedaje excepcional, que ofrece alojamiento de primera clase para jinetes, empleados y médicos invitados". "Double Doc Ranch es el sueño de cualquier jinete con sus múltiples establos con calefacción", señaló Hayden Outdoors Real Estate sobre el impresionante rancho, ubicado a las afueras de Cody.

La residencia principal en Double Doc Ranch está diseñada para combinar la "elegancia de Wyoming y la calidez familiar". En 2018, Kanye le compró a Kim un condominio de $ 14 millones en la lujosa Casa Faena en Miami Beach como regalo de Navidad. En 2013, vivieron en una mansión Bel Air de 9,000 pies cuadrados que compraron por $ 11 millones. En 2017 vendieron la casa por 17,8 millones de dólares a Marina Acton, una multimillonaria ucraniana. En 2017, Kim compró un condominio de $ 1,6 millones en Miami antes de vender la casa por $ 3,5 millones.

Kanye es considerado uno de los artistas más aclamados y vendidos de las últimas dos décadas. Ha ganado un total de 21 premios Grammy, así como el premio Billboard Artist Achievement Award, un récord conjunto de tres Brit Awards al Mejor Artista Solista Masculino Internacional y el Michael Jackson Video Vanguard Award.

La estrella encabezó la lista de músicos mejor pagados de Forbes en 2020 con 170 millones de dólares, lo que lo clasifica como el músico mejor pagado del año. Afirman que su G.O.O.D. sello, y su propia música grabada y derechos de publicación valen al menos $ 90 millones. Una vez le dijo a Zane Lowe para Beats 1: 'Soy sin duda, sin duda, el mejor artista humano de todos los tiempos. Ni siquiera es una pregunta en este momento. Es solo un hecho".

La colección de autos de $ 3.8 millones de la pareja. Es que Kanye ha gastado $ 3.8 millones en una colección de autos para competir con ningún otro.

Su lista de motores preciados incluye un Lamborghini Gallardo, cuyo precio oscila entre los 180.000 dólares y los 209.000 dólares, un Aston Martin DBS, un Mercedes SLR Stirling Moss de 1,06 millones de dólares, un Mercedes SLR McLaren de 500,00 dólares, un Lamborghini Aventador de 750.000 dólares comprado como regalo de Kim.

Mientras que Kanye apuesta por los superdeportivos exóticos, Kim prefiere los modelos clásicos de lujo, como el Bentley Continental GTC de 270.000 dólares y un Rolls-Royce Ghost; le encanta que Platinum Motorsport los personalice. Su amor por los autos proviene de cuando su difunto padre la sorprendió con un BMW blanco en su cumpleaños número 16.

¡Kim ganó $ 4.5 millones por temporada como productora ejecutiva y estrella del éxito E! programa de telerrealidad, Keeping Up With The Kardashians, que convirtió a la familia en un nombre familiar y se desarrolló durante 20 temporadas durante 14 años. En 2013, antes de casarse, se informó que Kanye se negó a aparecer en el programa familiar en medio de preocupaciones de que el programa dañaría su reputación, pero hizo una aparición ocasional. Aunque hubo rumores de que Kourtney y Kim, así como Kylie, presionaron para que el programa terminara, la familia lo ha negado.

La familia Kardashian-Jenner ahora está desarrollando contenido internacional para transmitirse en Hulu en los Estados Unidos y a través de Star en el extranjero. La noticia del acuerdo se anunció el mes pasado en un día para inversores de la empresa matriz de Hulu, Disney, según un comunicado de prensa del servicio de transmisión. El próximo contenido involucrará a la matriarca de la familia Kris Jenner y sus hijas Kourtney, Kim y Khloe Kardashian y Kylie y Kendall Jenner, sin embargo, la naturaleza de la plataforma de transmisión y los videos aún no se han publicado.

La noticia del trato llega después de que la familia reveló su E! El reality show Keeping Up With The Kardashians llegaría a su fin el próximo año después de 20 temporadas, y la cadena dijo que la familia quería una vida sin sus cámaras. Kris llevó la noticia a las redes sociales y escribió: 'Estoy emocionado de anunciar nuestra nueva asociación de varios años con Hulu y Star y lo que vendrá en 2021 @hulu'. Su nuevo proyecto no revelado se lanzará en algún momento del próximo año y estará disponible en varios territorios fuera de los Estados Unidos.

Forbes estima que la fortuna de Kim es de 900 millones de dólares. En 2014, lanzó la aplicación de juegos para dispositivos móviles Kim Kardashian: Hollywood y ganó $ 1.6 millones en los primeros cinco días después de su lanzamiento. En 2015, lanzó su propia gama de Kimojis. La mayor parte de la riqueza de Kim proviene de su compañía KKW Beauty.

En 2019, la línea de productos recaudó $ 100 millones y ella ganó $ 200 millones vendiendo una participación del 20 por ciento en la compañía a Coty, la misma compañía que compró la marca de Kylie. Su faja SKIMS lanzada en 2019 también es un gran generador de ingresos, recaudando $ 5 millones de la firma de capital de riesgo Imaginary Ventures. Kim también puede ganar hasta $ 1 millón por una publicación de Instagram paga, y cuenta con 206 millones de seguidores. Pero la gran pregunta es, ¿devolverá su anillo de compromiso de diamantes de 1,3 millones de dólares?.

Según Forbes, Yeezy, que Kanye lanzó con Nike en 2009 y luego lo llevó a Adidas en 2013, fue valorado en $ 3 mil millones por el Bank of America en 2019. West es el único propietario de la marca. Se cree que la marca agregó $ 1.2 mil millones al patrimonio neto personal del músico. Kim ha ayudado a darle a la marca esa ventaja adicional, usando constantemente los diseños junto con sus famosas hermanas. En junio de 2020, Kanye se asoció con la cadena de tiendas Gap en un acuerdo multimillonario, y se espera que la línea comience a implementarse oficialmente en 2021.