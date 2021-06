El actor y cantante Drake Bell, popular a nivel mundial por ser el protagonista de la serie Drake y Josh, se declaró culpable este miércoles de dos delitos contra una menor de edad, por lo que podría terminar en la cárcel.

Bell había sido arrestado hace una semanas en Ohio, Cleveland, en Estados Unidos, cuando fue acusado de intentar poner en peligro a niños y difundir material perjudicial, según consignó People. Ahora admitió los cargos, en el marco del acuerdo de culpabilidad que aceptó frente a la comparecencia virtual del tribunal que se llevó a cabo este miércoles.

“Tengo entendido que se ha llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que el acusado se declarará culpable de contar un intento de poner en peligro a los niños, un delito grave en cuarto grado... se declarará culpable del cargo de difundir un asunto perjudicial para los menores, un delito menor de primer grado”, comentó el juez responsable del caso.

Drake Bell (Izquierda), se hizo popular por la serie Drake y Josh.

En este sentido, el magistrado sostuvo que si llega a ir a la cárcel, después de su liberación, podría estar sujeto a un período discrecional de control posterior a la liberación de tres años. "El control posterior a la liberación podría implicar restricciones en sus actividades... Si viola esas restricciones, puede regresar a prisión hasta por un máximo de la mitad de su sentencia original”, sentenció el juez.

Si bien todavía no se conocen demasiados detalles del episodio, se conocieron algunas de las sanciones que podría obtener el popular actor. Por el pimer delito, podría recibir una sentencia de entre seis y 18 meses de prisión en incrementos mensuales, y/o una multa de hasta USD 5,000, aunque el tiempo en prisión no es obligatorio. Para el segundo cargo, en tantom obtendría hasta seis meses de cárcel y/o una multa de hasta USD 1,000.

Drake Bell se declaró culpable por dos delitos contra una menor de edad

Será el próximo el 12 de julio cuando Bell reciba su sentencia definitiva y también podría, si así lo quisiera, ofrecer un mensaje especial para la víctima.

“Todas las preguntas sobre este caso serán respondidas en la sentencia, incluyendo por qué el Sr. Bell decidió declararse culpable”, comentó a People el abogado de Drake Bell, Ian Friedman.

De acuerdo a la policía del condado, el protagonista de la serie Drake and Josh fue detenido y tras negar las acusaciones, se declaró inocente, por lo que se le fijó una fianza de 2 mil 500 dólares; por último, recibió una orden de restricción para no tener contacto con las presuntas víctimas.

El acto por el cual fue detenido Drake ocurrió el 1º de diciembre de 2017, cuando ofreció un concierto en un club de la ciudad de Ohio. La denuncia se presentó el pasado mes de mayo y, aunque pagó la fianza, deberá volver a la corte el 23 de junio.

No es la primera vez que el actor es acusado de abuso. El año pasado, su ex pareja Melissa Lingafelt, mejor conocida en internet como Jimi Ono, utilizó su cuenta de Tiktok para denunciar a la ex estrella infantil Nickelodeon y relatar los abusos físicos y verbales que sufrió de 2016 a 2019.

Jared Drake Bell (Santa Ana, California; 27 de junio de 1986) es un actor, cantautor y músico estadounidense. Comenzó su carrera como actor en la década de 1990, en la sitcom Home Improvement y en varios comerciales para televisión. Se hizo conocido entre el público juvenil por su papel como Drake Parker en la serie Drake & Josh de Nickelodeon, que protagonizó junto a Josh Peck. Ganó un total de siete premios Kids Choice Awards por su participación en Drake & Josh y un Teen Choice Awards a Actor revelación en una película por Superhero Movie. También ha protagonizado para Nickelodeon una trilogía de películas basadas en la serie animada Los padrinos mágicos, A Fairly Odd Movie: Grow Up, Timmy Turner!, A Fairly Odd Christmas y A Fairly Odd Summer.

Bell también se ha dedicado a la música. Coescribió e interpretó el tema principal de Drake & Josh, titulado "I Found a Way", y en 2005 publicó su primer álbum independiente, Telegraph. Su segundo álbum, It's Only Time, publicado en 2006 por Universal Motown Records, debutó en el número 81 del Billboard 200, con más de 23 000 copias vendidas en la primera semana.