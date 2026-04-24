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Viernes, 24 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
PELIGROSO

Juntaba comida podrida y las ponía a la venta con las fechas adulteradas

Un hombre de 62 años fue detenido tras una investigación de la División Delitos contra la Salud Pública. Tenía máquinas láser para falsificar las etiquetas.

SGorostiaga

Un hombre de 62 años fue detenido en las últimas horas acusado de liderar una distribuidora trucha en la zona oeste del conurbano bonarense. El estafador compraba alimentos vencidos por redes sociales, les borraba la fecha de caducidad y los volvía a poner a la venta.

La investigación comenzó en octubre tras una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de embutidos y pescados en mal estado. Efectivos de la División Delitos contra la Salud Pública realizaron tareas de inteligencia y seguimiento para localizar el centro de operaciones.

Máquinas láser y comida podrida

En el allanamiento, la Policía secuestró máquinas de grabado láser, impresoras de etiquetas y computadoras. Con este equipamiento, el acusado lograba una terminación profesional para que los clientes no sospecharan que estaban comprando mercadería peligrosa.

Secuestraron una gran cantidad de alimentos vencidos en una distribuidora.
Secuestraron una gran cantidad de alimentos vencidos en una distribuidora.

Del operativo participaron peritos del INAL y el SENASA, quienes incautaron toneladas de alimentos adulterados y una camioneta utilizada para el reparto. Entre los productos más comprometidos se encontraron pescados envasados al vacío y cervezas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por infringir la Ley 26.524. Se lo acusa de delitos contra la seguridad pública y la salud, tras poner en riesgo a miles de vecinos con el envenenamiento o adulteración de alimentos.

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