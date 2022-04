Una polémica se desató en el mundo del deporte británico, luego que la British Cycling prohibiera a las ciclistas transgénero participar de una competencia dentro de la la categoría femenina. La medida es materia de revisión.

El ciclismo británico comunicó que tomó la decisión de suspender la política sobre la inclusión de deportistas trans y no binarios debido a las diferencias entre sus normas y las de la Unión Ciclista Internacional (UCI) con respecto a la concesión de las licencias.

Se espera que en las próximas semanas la British Cycling revise su política previa, la cual permitía la participación trans y personas no binarias en las competencias de este deporte, la cual quedó suspendida indefinidamente a partir de este viernes.

De este modo, la ciclista transgénero Emily Bridges no podrá participar en una competencia femenina y se da después de su intento fallido de competir en el Campeonato Nacional Británico de Omnium el pasado fin de semana.

Según el diario británico The Guardian la UCI dictaminó que Bridges no cumple los requisitos, ya que todavía está registrada como ciclista masculino y no podrá competir como mujer hasta que no expire su identificación masculina en la UCI.

Bridges estuvo en el centro de la polémica porque muchas ciclistas denunciaron que su participación en el circuito femenino era una desventaja notoria a causa de sus condiciones físicas. En ese sentido, Bridges, de 21 años, empezó a recibir tratamiento de hormonas hace apenas un año.

"En la actualidad es posible que las deportistas trans obtengan la elegibilidad para competir a nivel nacional mientras tienen casos pendientes con la UCI (o, de hecho, en situaciones en las que se consideran inelegibles)", dijo British Cycling en un comunicado.

"(Esto permite a las corredoras) acumular puntos en la clasificación nacional que influyen en las decisiones de selección para las carreras de los Campeonatos Nacionales, lo que no solo no tiene precedentes (...) sino que también es injusto para todas las corredoras y plantea un desafío a la integridad de las carreras", agregó.

"Como resultado de esto, el miércoles la Junta Directiva de British Cycling votó a favor de una suspensión inmediata de la política actual, a la espera de una revisión completa, que se iniciará en las próximas semanas", señaló.

British Cycling añadió que incluirá a las mujeres y a las comunidades transgénero y no binarias en el proceso de revisión.

En ese marco, la polémica se intensificó hace dos días cuando el primer ministro Boris Johnson dio su opinión al respecto, y afirmó: “No creo que los hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos”.