El padre de Sol Pais, la joven de Florida que según las autoridades estaba tan "obsesionada" con la masacre escolar de Columbine que les hizo temer que planeaba un ataque similar en Colorado, le rogó a la hija que volviera a casa y se entregara antes que ésta se suicidara el miércoles, informaron medios locales.

"Es como una pesadilla", dijo el padre de Pais al canal NBC6 de Miami el martes. "No lo sabemos, no tenemos ni idea", afirmó tras ser preguntado sobre si conocía el paradero de su hija. El hombre agregó que no la había visto desde el domingo y la reportaron como desaparecida a las autoridades el lunes por la noche.

El FBI había dicho que Pais estaba "obsesionada" con la matanza en la Escuela Secundaria Columbine, en 1999, y que hizo amenazas antes del vigésimo aniversario, el sábado, del ataque que mató a 13 personas. El FBI la describió como "extremamente peligrosa".

La joven fue encontrada muerta por el FBI cerca del Monte Evans, una popular área recreativa a unos a 96 kilómetros al suroeste de Denver, con lo que parecía ser un balazo autoinfligido en la cabeza. Ella estaba sola y las autoridades aún no han podido determinar qué hacía en el lugar donde fue hallada muerta.

"Primero me gustaría expresar el dolor de la familia por la situación", dijo el jefe de Policía de Surfside, Florida, Julio Yero. "En realidad, están agradecidos de que nadie más haya sido lastimado. Esta familia contribuyó enormemente a esta investigación desde el inicio. Nos brindaron información valiosa que nos llevó a Colorado y ayudaron a que, tal vez, otras personas no murieran".

Adam Charni, un estudiante de la Escuela Secundaria de Miami Beach, dijo que Pais se vestía de negro y que no acostumbraba relacionarse con otras personas. Dijo que le sorprendió enterarse que ella era la persona a la que buscaban las autoridades en Colorado.

Los pasos de Pais

La estudiante de secundaria de Miami Beach voló a Colorado el lunes por la noche y compró una escopeta y municiones de una armería en Littleton, no lejos de Columbine, dijeron las autoridades. Además, compró tres boletos de ida a Denver, para el lunes, martes y miércoles.

La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego confirmó que Pais compró el arma y las municiones legalmente cerca de Littleton. La armería dijo que la joven había superado una investigación de sus antecedentes y que "no había razón para sospechar que era una amenaza para ella misma o para cualquier otra persona".

Colorado Gun Broker emitió un comunicado que decía que Pais había comprado una escopeta legalmente en su tienda del condado de Jefferson. En la declaración, dijo que se sometió a una verificación de antecedentes completa y que recibió el visto bueno a través del Sistema Nacional de Verificación de Antecedentes Penales (NCIS) y la Oficina de Investigación de Colorado (CBI).

Las autoridades también dijeron que Pais fue vista no lejos de Columbine -en las afueras de Denver- vistiendo una camiseta negra, pantalones de camuflaje y botas negras. La policía tenía instrucciones de detenerla para una evaluación mental.

El FBI dijo que la joven alquiló un vehículo y viajó hacia Mount Evans. Una persona ayudó a las autoridades con información sobre el paradero.

"Francamente, estamos acostumbrados a las amenazas en Columbine", dijo John McDonald, director ejecutivo del sistema escolar del condado de Jefferson, una vez que concluyó la búsqueda de Pais. "Esta vez se sintió diferente. Fue diferente. Ciertamente tuvo atención".

McDonald describió el viaje de la joven como una "peregrinación" a Columbine y citó su compra de la escopeta como una de las razones por las que las autoridades la tomaron como una amenaza seria.

Frank DeAngelis, el director de Columbine durante el tiroteo masivo de 1999, dijo por su parte que desde el tiroteo de Columbine se han puesto en marcha muchos más procedimientos para proteger a los estudiantes.

"Hemos aprendido muchas lecciones", dijo. "Es parte del aprendizaje, parte del entrenamiento que hacemos todos los días."

También envió un mensaje a cualquier persona interesada en Columbine y en el tiroteo. "No somos un lugar para visitar si no eres estudiante", dijo. "No somos una atracción turística. No somos un lugar en el que venir a inspirarse".

Las autoridades ya adelantaron que la investigación no terminará con la muerte de la joven. El FBI dijo que investigará a profundidad todas las comunicaciones que mantuvo Pais que se remonten a un año, con el fin de asegurarse que no hubo cómplices.