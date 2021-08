El ruso Khabib Nurmagomedov, quien hiciera rendir a Conor McGregor en el 2018 con una “dormilona”, decidió que ya era hora de dejar de golpear y patear gente, para dedicarse, ahora, a patear una pelota. Así es, el ex Ultimate Fighting Championship (UFC) ahora se dedicará al fútbol profesional.

Hace aproximadamente 10 meses, quien entrenara con osos luchó por última vez y derrotó a Justin Gaethje para defender de forma exitosa defensa el título de las 155 libras UFC 254 en "Fight Island", que tuvo lugar en los Emiratos Árabes Unidos. Esta victoria le permitió concluir su carrera en todo lo alto, ya que luego de este encuentro anunció su retirada del heptágono, con un impresionante recordé de 29-0.

Una de las victorias más importantes de su carrera fue contra Conor McGregor en octubre del 2018.

A pesar de los incansables intentos del presidente de la empresa, Dana White, Nurmagomedov decidió honrar la promesa que le había hecho a su padre antes de que recientemente falleciera, abandonar las peleas y buscar otra ocupación.

¿Qué iba a hacer un ex peleador ruso, violento y millonario? Luego de seguramente meditarlo y mucho, encontró la solución: el fútbol. Tras varios meses de especulación, trascendió que ya firmó contrato con el FC Legion Dynamo de la tercera división rusa. "Una gran batalla aguarda a nuestra Legión, para la cual necesitamos grandes guerreros", escribió el club en sus redes sociales.

"Muchos clubes de fútbol me lo ofrecen. Pero tengo que, un poco, ponerme en forma como futbolista. Porque la forma del fútbol es un poco diferente a la de las MMA", expresó hace unos meses Khabib, cuando fue consultado por un aficionado si algún día pensaba dedicarse a este deporte. "El fútbol para mí es como el baseball. Lo veía todo el tiempo cuando era chico. Recuerdo haber visto al viejo Ronaldo, el brasileño antes que Cristiano", añadió en su momento.

Precisamente, recordemos que el ruso es amigo personal del astro portugués, incluso este último le dedicó unas palabras cuando este anunció su retiro de la UFC. "Felicitaciones hermano. Tu padre está orgulloso", redactó la actual estrella de la Juventus de Turín. Por su parte, quien derrotara a Conor McGregor comentó este año que hablan “casi todos los días”.

Su record en la UFC quedó en 29-0.

“Me dijo que quiere que su hijo sea su sucesor. Cuando Cristiano era niño, sólo podía soñar con tener un simple par de botas. Pero su hijo lo tiene todo. Teme que su hijo no sienta la misma hambre, la misma voluntad. La gente se guía por esa voluntad. Siente las ganas de lograr cosas. Cuando lo tienes todo, es difícil encontrar la motivación adecuada. Cuando me dijo eso, no voy a decir que me sorprendió, pero disfruté escuchándolo. Me di cuenta de que es una persona que no se contenta con uno, dos o tres títulos”, agregó el ex peleador en una entrevista con un youtuber sobre una de sus conversaciones.

El luso y Khabib son amigos personales hace unos años.

En cuanto a la futura carrera futbolística de Khabib Nurmagomedov, una de las grandes interrogantes era qué posición ocuparía en la cancha. ¿Sería un central “carnicero” o un nueve “de area”?. Esta pregunta fue respondida por el presidente su nuevo club. "Ya veo a Khabib como un delantero afilado. Él mismo puede ingresar el monto que quiera en el contrato", aclaró.