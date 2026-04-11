Esteban Ribovics pelea ante Mateusz Gamrot en la UFC 327: horario y cómo ver en vivo desde Argentina

Esteban Ribovics será protagonista este sábado en la UFC 327, que se disputará en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, en una velada que promete grandes combates. El peleador salteño, de 29 años y radicado en Miami, afrontará uno de los desafíos más exigentes de su carrera cuando se mida ante el polaco Mateusz Gamrot, actual número 8 del ranking en la división de peso ligero.

El combate entre Ribovics y Gamrot formará parte de la cartelera preliminar, que comenzará a partir de las 18:30 hora de Argentina, aunque el horario exacto dependerá del desarrollo de las peleas anteriores.

Por su parte, las peleas principales de la noche no iniciarán antes de las 21.

Cómo ver UFC 327 en vivo

Toda la cartelera de UFC 327, incluyendo la pelea de Ribovics, se podrá ver en vivo en Argentina a través de la plataforma Paramount Plus.

Una cartelera de alto nivel

El evento tendrá como combate estelar el cruce entre Jií Procházka y Carlos Ulberg en la división de peso semipesado.