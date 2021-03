El conmovedor video de un hombre llorando en el cordón de la vereda se hizo popular en las redes sociales. Es un adulto mayor, de 78 años, que fue sorprendido por una periodista de una cadena televisiva.

Entre lágrimas, el hombre contó su drama: los hijos lo presionan para que reparta sus bienes en vida, en razón de su avanzada edad. Eso significaría quedarse sin nada.

.

"Son mis hijos, yo sé que tienen derecho, pero... ya no aguanto más. Yo les he dicho que les voy a dar, pero que al menos pase este año por la pandemia. Lo que pasa es que ellos deben, tienen deudas", expresó.

El hombre dijo llamarse Segundino Castro Mercedes. Llegó desde su pueblo de Payamarca hasta Huamachuco para vender los huevos recolectads en su granja.

.

Su vida cambió el año pasado, cuando murió su esposa y también su hijo mayor, el que más lo ayudaba. "Ahora me quedan seis (hijos). Ellos dicen que no quieren esperar porque me puedo morir. Apenas tengo un terreno pequeño, de una hectárea y media. Pero quieren que me vaya. ¿A dónde voy a irme?", fue su catarsis.