Si usted piensa que la inminente salida de Lionel Messi del Barcelona le “pegó fuerte”, imagínese lo que fue esta tarde (o noche) para los hinchas del Barcelona que residen en Cataluña. Malacostumbrados hace más de 12 años a ir los fines de semana al estadio para ver como el mejor de todo hacía maravillas con la pelota y lideraba al equipo a levantar título tras título, temporada tras temporada.

Hace 24 horas parecía estar todo resulto, el “10” se rebajaría el contrato y aceptaría la oferta culé, sin embargo, un almuerzo hizo que todo la situación experimenté un giro de 180 grados.

El Camp Nou fue el hogar de Messi desde el 2005.

En la tarde noche española, el diario Marca tiraba la bomba: Messí no seguirá en el club de sus amores. “Hoy mismo se ha producido una comida entre el club y representantes del jugador en la que se ha vivido un auténtico match ball. Y la bola no ha entrado. Repetimos: nunca ha estado Leo Messi más lejos de renovar con el Barcelona que hoy”, relataba el diario español ante el asombro mundial.

Además de este asombro, los hinchas del Barcelona, no así los de Messi, están desolados con la noticia y así lo hicieron saber. Apenas horas después de este baldazo de agua fría, que más que baldazo podría asemejarse a un tren pasando por encima de los fanáticos, uno de ellos se filmó en el Camp Nou, sujetando una camiseta de su ídolo y lamentando su marcha. Este señor apareció vestido con una remera beige, con bermudas y se arrodillo frente a las rejas del estado, casi como en una plegaria.“No puede haber llegado este día”, exclamó este hombre casi hasta las lágrimas.

ℹ️ Comunicado del FC Barcelona https://t.co/FFoehQkACd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”, redactó el propio club en un comunicado.

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar en este video que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Yo estaría igual chicos”, escribió un usuario apelando a su gran empatía. “Así me voy a poner cuando se vaya Gallardo”, anticipó algún hincha de River que ya se imagina lo peor. “Pobre Guardiola”, publicó otro usuario en tono jocoso ante el no tan evidente parecido entre el hincha del video y el ex entrenador blaugrana.

Joan Laporta había hecho de la renovación de Messi uno de sus ejes de campaña.

“Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", concluyó el club el comunicado.

Además, ya se reveló que Joan Laporta, actual presidente del club y que había prometido en campaña que con él Messi se quedaría, dará mañana (6 de agosto) una conferencia de prensa para explicar cómo y por qué se llegó a esta situación.

Así se lamentó el hincha en el Camp Nou