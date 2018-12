Centenares de mujeres denunciaron los abusos a los que las sometía el curandero brasileño João de Deus, nombre con el que se presentaba Juan Teixeira de Faria, el sanador más famoso de Brasil, al que acudían estrellas internacionales. Las acusaciones en su contra ya superaron las 300 y hasta su hija lo destrozó. "Mi padre es un monstruo", dijo. La Justicia decretó su prisión preventiva.

Dalva Teixeira tiene 49 años y es una víctima más de la bestia que es su padre. Un violador, de 76, que abusó de ella desde que tenía 10 años y hasta los 14. A esa edad, la piba quedó embarazada de un allegado al curandero y pensó que ese bebé era la única esperanza que tenía para salir de su calvario.

Pero no fue así. Cuando João de Deus se enteró reaccionó con violencia. "Me pisó la panza. Decía: 'Te voy a matar. Estás embarazada'", contó la mujer, quien agregó que como consecuencia de esos golpes perdió el bebé, aunque logró casarse y salir de la vivienda.

No obstante, su vida no mejoró, ya que cayó "en la bebida, en la droga". "Entré en esa por desesperación, sufrimiento, porque el padre que conocía con casi 10 años no fue un padre, fue mi destrucción", comentó con un dolor enorme, que no pudo borrar el paso del tiempo.

Su infierno continuó décadas después y en 2016, Dalva fue internada en una clínica de rehabilitación por su dependencia de los estupefacientes. Una vez, recordó que su padre fue a visitarla y la amenazó: le dijo que si avanzaban las acciones judiciales en su contra -que ya habían comenzado-, sus hijos estarían en peligro. Por eso, la mujer grabó un video en el que desmintió todas las acusaciones.

No se callaron más

Sin embargo, las denuncias volvieron a surgir y se multiplicaron. Ya son unas 330 las mujeres que lo acusaron de haber abusado de ellas en la misma sala de la ciudad de Abadiania, a 120 kilómetros de Brasilia, en las que las atendía y por la que pasaron famosas de todos los ámbitos, como la ex presidenta Dilma Rousseff, las artistas Oprah Winfrey, Naomi Campbell y Xuxa.

Ante tantas evidencias, finalmente las andanzas de João de Deus se acabaron, ya que la Justicia decretó la prisión preventiva del pervertido, en base a todas las denuncias que dispararon el llamado #MeeToo Brasileño.