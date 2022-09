Tras la muerte de la Reina Isabel II, la repercusión que causó en el mundo es enorme y generó voces a favor y otras en contra, con lo cual las redes sociales pasaron a ser un actor principal en esta historia.

Uno de los protagonistas que "tomó partido" por esta situación fue el cocinero, Karlos Arguiñano, quien hizo una broma sobre la monarca, y esta no pasó desapercibida para las redes sociales, donde el español se ha hecho viral en las últimas horas.

El famoso chef, que suele comentar la actualidad en su programa, no dejó pasar la oportunidad para hablar de la muerte de la soberana inglesa, noticia de alcance mundial desde que se produjera, el pasado 8 de septiembre, hace dos semanas.

"¿Qué me decís de la Reina de Inglaterra?", preguntó al espectador para introducir el tema. "Ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. Han movido bien a la abuela, ¿eh? ¡Estará quejosa!", remató, sobre su fallecimiento y posterior funeral, que culminó el pasado lunes.

Lo cierto, es que las palabras del cocinero vasco retumbaron en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios entendieron que forman parte de una broma o un chiste para referirse al meticuloso protocolo que rodeó esta noticia mundial durante las últimas dos semanas.

Karlos Arguiñano: contundente apoyo en las redes

Inmediatamente, las respuestas (casi de forma unánime a su favor) no tardaron en llegar tras el comentario del reconocido cocinero español, como @NoeVei78 "Mira que este tipo no santo de mi devoción, pero que levante la mano quien no pensó que ha viajado más que el baúl de la Piquer".

Mira que este tipo no santo de mi devoción, pero que levante la mano quien no pensó que ha viajado más que el baúl de la Piquer. — NOELIA (@NoeVei78) September 22, 2022

Otro de los internautas que respondió fue @pablocrzzz, quien simplemente escribió "Siempre fuiste mi ídolo Arguiñano".

Siempre fuiste mi ídolo Arguiñano https://t.co/0WYfe5K6j0 — Pablo Cruz⚡ (@pablocrzzz) September 21, 2022

@Rbns33 posteó en la red social Twitter que "Llevo a lágrima viva media hora joder. Es el mejor, ARGUIÑANO TE QUIERO".

Llevo a lágrima viva media hora joder. Es el mejor, ARGUIÑANO TE QUIERO https://t.co/mh9DOAGTLJ — Rubén (@Rbns33) September 21, 2022

En tanto, @escorial_alvaro describió al cocinero como "Querer a Karlos Arguiñano debería ser una obligación constitucional".

Querer a Karlos Arguiñano debería ser una obligación constitucional. https://t.co/JHMWSnqzm3 — Álvaro Escorial (@escorial_alvaro) September 21, 2022

@MartTowers fue contundente y escribió "Si hay una cosa que quisiera compartir con todos mis amigos hispanohablantes, es tener a Arguiñano todos los días en la tele".

Si hay una cosa que quisiera compartir con todos mis amigos hispanohablantes, es tener a Arguiñano todos los días en la tele https://t.co/2YELbHf13v — Martin Towers (@MartTowers) September 21, 2022

@MembriTwitt hizo lo propio al postear que "No solo me encanta que Arguiñano siga vivo, sino que encima siga estando loco como una cabra y al aire. Me parece algo esperanzador".

No solo me encanta que Arguiñano siga vivo, sino que encima siga estando loco como una cabra y al aire. Me parece algo esperanzador. https://t.co/mJITEkXN50 — Nicolas Murillo (@MembriTwitt) September 21, 2022

Finalmente, el usuario @OrrantiaTar escribió que "Grande, Carlos Arguiñano. Yo estoy de acuerdo con él: el de Isabel II ha sido un funeral netamente conservador y propagandístico a beneficio de plutocratas y monárquicos del mundo".