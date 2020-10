El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, criticó enérgicamente este miércoles una caricatura de él publicada en el semanario satírico francés Charlie Hebdo, a la que calificó de "vil ataque" cometido por "canallas", y presentó una demanda judicial contra la revista.



La caricatura podría agravar tensiones ya altas entre Francia y el islam que se desataron luego de que un profesor francés fuera decapitado por un joven islamista checheno cerca de París por haber mostrado a sus alumnos caricaturas de Mahoma.



En la raíz del malestar de Turquía y de países árabes está la postura adoptada por el presidente francés, Emmanuel Macron, de defender la publicación de las caricaturas de Mahoma como parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

"No he mirado esa caricatura (...) Es inútil decir nada sobre estos canallas", declaró Erdogan en un discurso en Ankara, según informó la agencia de noticias AFP.



"Mi ira no se debe al vil ataque a mi persona, sino a los insultos contra el profeta" Mahoma, agregó sobre el dibujo, en el que se ve al presidente turco en ropa interior y sosteniendo un trago mientras levanta la falda de una mujer con vestimenta islámica.



Muchos musulmanes consideran sacrílegas las caricaturas de Mahoma y están indignados, y Erdogan se puso al frente de la carga contra Francia, apoyando llamados a un boicot a sus productos y hasta cuestionando la estabilidad mental de Macron.

Francia llamó a consultas a su embajador en Turquía, un hecho sin precedentes en las relaciones diplomáticas entre los dos países.



"Condenamos fuertemente la publicación concerniente a nuestro presidente en la revista francesa, que no tiene ningún respeto por la fe, lo sagrado y los valores", escribió en Twitter el vocero del mandatario turco, Ibrahim Kalin.



"El fin de estas publicaciones, despojadas de toda moralidad y decencia, es sembrar las semillas del odio y la animosidad. Convertir la libertad de expresión en hostilidad hacia una religión o fe solo puede ser producto de una mente enferma", agregó.

La Oficina de la Fiscalía General de Ankara lanzó una investigación contra las autoridades de Charlie Hebdo por la caricatura, informó la agencia de noticias estatal turca Anadolu.



Horas más tarde, la emisora turca TRT informó que el propio Erdogan presentó una demanda contra Charlie Hebdo en un tribunal de Ankara.



Según el medio, el abogado del presidente aseguró que esa publicación infringía los principios morales y éticos del periodismo y la libertad de expresión, y representaba un ataque contra la dignidad y el honor del líder del país.

En Turquía, insultar al presidente es un delito punible con hasta cuatro años de cárcel.

La caricatura de Erdogan en la portada de Charlie Hebdo.

Controversias entre Francia y el Islam

La postura de Macron sobre las caricaturas tras la decapitación del profesor Samuel Paty desató protestas en Turquía y otros países musulmanes, así como un boicot a productos franceses.



En Irán, el presidente Hasan Rohani advirtió este miércoles que insultar a Mahoma podría suscitar "violencia".



"Insultar al Profeta no es una hazaña. Es inmoral. Fomenta la violencia", declaró Rohani en un discurso televisado durante la reunión semanal del Gobierno iraní.

"Es sorprendente que esto venga de aquellos que se jactan de la cultura y la democracia, que de alguna manera, aunque no sea intencional, fomentan la violencia y el derramamiento de sangre", agregó.



En Egipto, el máximo clérigo musulmán del país árabe l lamó a la comunidad internacional a adoptar una legislación que convierta en delito cualquier discriminación antiislámica.



Durante un acto por el nacimiento de Mahoma, el jeque Ahmed al-Tayeb, gran imán de Al-Azhar, también condenó el "odioso" asesinato de Paty.