El vicepresidente de Brasil, general retirado Hamilton Mourao, de 67 años se encuentra enfermo de Covid-19, según informaron desde la oficina de prensa.



El diagnóstico dio positivo sobre la enfermedad aunque no detallaron si el funcionadio se encuentra con síntomas.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia informó que Mourao quedará aislado en el Palacio del Jaburú, la residencia oficial para los vicepresidentes de ese país.



Mourao, que es mayor de 65 años, se encuentra dentro de las personas de riesgo que afecta la pandemia que este domingo causó 191.139 nuevas muertes.

.



El funcionario es uno de los 18.479 nuevos casos informados sobre los afectados en Brasil, con lo que el total de positivos desde el inicio de la pandemia es de 7.484.285.



Mourao era uno de los pocos altos mandos del Estado brasileño que no se había infectado, ya que tuvieron Covid-19 el presidente Jair Bolsonaro y 13 ministros, además de los jefes de la corte suprema, del Senado y de la Cámara de Diputados.



Bolsonaro, aseguró a través de sus redes sociales que tiene " prisa" para obtener una inmunización luego de decir el pasado sábado que no le daba importancia a los "atrasos" en un plan de vacunación que hasta el momento no tiene fecha.



Brasil, el segundo país del mundo en muertes y tercero en casos, es la máxima potencia económica de América Latina y por ahora no fijó fecha de inicio de vacunación.

.

Por otro lado, ningún laboratorio ha presentado un pedido de registro ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador.



"Tenemos prisa para obtener una vacuna segura, eficaz y con calidad, fabricada por laboratorios debidamente certificados", asegur. Bolsonaro, quien además reafirmó la total independencia de la Anvisa como órgano de control.