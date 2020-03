La polémica postura del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que hasta el momento causó 77 muertos y más de 2.900 contagiados en su país, volvió a recibir este jueves una lluvia de críticas, que lo dejaron aún más expuesto. El ex mandatario Lula da Silva se sumó al pedido de renuncia que se oye desde hace días en los cacerolazos populares, mientras crecen los rumores de un posible impeachment.

En ese marco, uno de los diarios más importantes de Brasil lo instó a "retirarse" de sus funciones. "Dada la magnitud de los esfuerzos necesarios para mitigar los efectos devastadores de la epidemia del coronavirus en la salud y la economía de Brasil, será necesario encontrar formas de anular, y pronto, la capacidad de Jair Bolsonaro para obstaculizar la movilización de guerra necesaria para superar, con el menor daño posible, este episodio dramático de la vida nacional", escribió el diario Folha de San Pablo en un editorial, cuyo título fue "Presidente, retírese".

En la publicación, Folha agregó que además de no escuchar las recomendaciones científicas, "no guarda silencio para evitar la propagación de las estupideces que pueblan su mente loca". " Brasil no necesita un presidente que fomente la división y dificulte la coordinación de diagnósticos y estrategias municipales, estatales y federales contra la enfermedad", continuó, a la vez que pidió "que se forme un núcleo de gobierno capaz de dejar las tonterías del presidente en un segundo plano".

- Não. Bom dia! ���� — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 26, 2020

Sin embargo, la respuesta fue tan contundente como el titular de la nota. En Twitter, Bolsonaro escribió: "No. ¡Buen día!". El enfrentamiento con la prensa continuó este jueves por la tarde, cuando el mandatario insultó a periodistas que lo esperaban a su salida del Palacio de la Alvorada, en Brasilia. "¿Qué m... están haciendo acá? No es que dicen que hay coronavirus, por qué no se quedan en sus casas haciendo cuarentena", les gritó Bolsonaro y su hijo Eduardo, quien es diputado, se encargó de compartirlo en Twitter.

A prioridade do governo deveria ser garantir que as pessoas tenham dinheiro pra ficar em casa. Eu tô aposentado, mas e o povo que tem que comprar pão, tem que comprar leite, e não tem como?! — Lula (@LulaOficial) March 26, 2020

Mientras las peleas avanzan, Brasil tuvo este jueves 20 nuevos muertos, con lo que ya sumó 77; mientras que la cantidad de contagiados ascendió a 2.915

Siguen las críticas

Los pedidos de renuncia y las protestas populares desde las ventanas de las residencias se multiplican en todos los sectores del país, así como las solicitudes formales ante el Tribunal Federal Supremo de un impeachment al presidente. Lula da Silva también reclamó por la salida del mandatario. "O este ciudadano renuncia o se enfrenta a un impeachment, porque no es posible que alguien sea tan irresponsable de jugar con la vida de millones de personas", explicó en una retransmisión por Facebook.

Allí dijo que estaba "asustado" tras el discurso del presidente, en el que cuestionó el confinamiento masivo a pesar del peligroso ritmo al que avanza el contagio en Brasil. Otro ex mandatario, Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se sumó a las críticas. "Oponerse a los infectólogos supera los límites. Si no se calla estará preparando el fin. Es mejor su fin que el de todo el pueblo", afirmó.

Fuego amigo

Incluso uno de los aliados más importantes de Bolsonaro, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, consideró "equivocado" el discurso de Bolsonaro y dijo que "los brasileños deben seguir las normas determinadas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud".

Otro aliado que rompió filas es Joao Doria, gobernador de San Pablo, donde la pandemia impactó con más fuerza, quien reveló que luego de hacerle un pedido al presidente recibió "un ataque descontrolado". "En vez de discutir medidas para salvar vidas, prefirió hablar de política y elecciones", lamentó.

Mientras se define el futuro político del mandatario, 26 de los 27 gobernadores brasileños acordaron el miércoles pasado mantener las medidas restrictivas pese a los dichos de Bolsonaro, y seguir los consejos de la OMS.