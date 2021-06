La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori denunció “indicios de fraude” en el balotaje que actualmente se está definiendo voto a voto y que la enfrenta con el docente Pedro Castillo, quien desestimó totalmente las acusaciones.

Con el 96% de las mesas escrutadas Castillo aventaja ligeramente a la hija del ex presidente Alberto Fujimori. La única esperanza que tiene esta última es que se mantenga o amplíe la diferencia que está obteniendo en el voto extranjero.

"Hemos notado que ha habido una estrategia de Perú libre para distorsionar los resultados que reflejen la voluntad popular y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas tratan de evitar que tienen mayor votación contra Fuerza Popular, no se han contabilizado", denunció Fujimori en conferencia de prensa. Además agregó que existen "varios de estos indicios de fraude" y llamó a sus seguidores a seguir de cerca el escrutinio.

EN VIVO | Keiko Fujimori denuncia irregularidades en proceso electoral. ►https://t.co/fIT0zrqI3Z pic.twitter.com/f2APpve1Mn — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) June 8, 2021



"Es algo que es planificado y sistemático, es importante alertar a la ciudadanía para que, además, nos puedan alertar si es que ha habido otro tipo de sucesos", aseguró segundos después.

Su candidato a vicepresidente, Luis Galarreta, mostró a su lado un vídeo en el que se puede ver a un hombre, identificado como integrante de la fuerza de su oponente, pidiéndole a un grupo de personas que oficien de autoridades de mesa y que garanticen que todos “los votos” sean para ellos.

De confirmarse la victoria de Castillo se espera que los mercados de Lima caigan aún más.



Por supuesto que la respuesta de Castillo no se hizo esperar. "Lo tenía armado, usted no cambia señora Keiko Fujimori, ni firmando la Biblia sabíamos que iba a cumplir su palabra", escribió en Twitter la fuerza Perú Libre, en referencia a los compromisos democráticos que asumió la candidata, y también Castillo, durante la campaña electoral.



"Fue el fujimorismo el que hizo el fraude en el 2000, dio un golpe de Estado que manejó el Poder Judicial y otras instituciones a su antojo y desestabilizó al Perú desde el Congreso. ¿Algo no cuadra en su acusación de fraude? Ayer dijo que respetaría los resultados", sentencio el partido de Castillo.