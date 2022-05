El multimillonario Elon Musk compró Twitter y todavía no se hizo cargo de la compañía, pero ya están pasando la escoba en todo el escalafón directivo. Además, las autoridades a cargo de la transición admitieron que habrá un recorte en los gastos hasta que se ponga en marcha el nuevo modelo de gestión.

Musk había anticipado que entre sus planes para potenciar a la red social tenía en mente reducir costos y hasta contratar a algunos famosos. Los despidos de sus ejecutivos más importantes y el congelamiento de nuevas contrataciones parecen ser los primeros pasos en esa dirección.

“Podemos confirmar que Kayvon Beykpour y Bruce Falck dejarán Twitter. Jay Sullivan es el nuevo gerente general de Bluebird y gerente general interino de Goldbird. A partir de esta semana, pausaremos la mayoría de las contrataciones y reposiciones, a excepción de los roles críticos para el negocio. Estamos reduciendo los costos no laborales para garantizar que seamos responsables y eficientes”, dijo el portavoz de la compañía, Adrián Zamora.

Estos despidos van en línea con las propuestas que hizo Elon Musk en distintos bancos, que buscan mejorar los resultados de Twitter y así "liberar el potencial de la red social", uno de los deseos más grandes del CEO de Tesla y SpaceX.

Puertas adentro de la compañía reina la incertidumbre, ya que Elon Musk todavía no llegó a la red social. Por eso, muchas de sus ideas están en el aire y no tienen una aplicación concreta ni un plan de negocio, algo que hace que muchos empleados se pregunten si son parte del futuro de la empresa.

Despidos en Twitter: qué se dice dentro de la empresa

Un memorándum interno que se filtró a la prensa estadounidense reza que "al comienzo de la pandemia en 2020, se tomó la decisión de invertir agresivamente para generar un gran crecimiento en audiencia e ingresos, y como empresa no alcanzamos hitos intermedios que permitir la confianza en estos objetivos".

Se cree que Musk tiene otros planes específicos para los productos de Twitter, como verificar a los usuarios que pagan las suscripciones de Twitter Blue, cobrar por los tweets incrustados y otros cambios diseñados para aumentar los ingresos y los usuarios de Twitter.

“La verdad es que no es así como ni cuando me imaginaba dejar Twitter, y esta no fue mi decisión”, escribió Beykpour en sus redes sociales. Falck, por su parte, hizo su balance: "Cuando todo está dicho y hecho, lo que importa es el trabajo: Mejoramos nuestra publicación de anuncios, predicción, análisis, atribución, facturación, API, y muchos más sistemas, mejorando sustancialmente nuestra confiabilidad y escalabilidad”.