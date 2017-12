El ex mandatario de Perú, Alberto Fujimori le habló a los peruanos desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Centenario, en Pueblo Libre, donde permanece internado. A través de un video, le agradeció a Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente por haberle otorgado el indulto humanitario.



"Soy conciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", afirmó el ex jefe de Estado que hasta el domingo pasado, estuvo detenido tras ser condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción.



La noticia de la liberación de Fujimori provocó una crisis política en el gobierno de Kuczynski, sobre todo porque ocurrió apenas días después de que el Congreso peruano desestimara su destitución con la abstención determinante de un sector del partido Fuerza Popular, que dirige Keiko Fujimori, hija del ex mandatario.



En su mensaje de esta mañana, Fujimori aseguró que la medida ordenada por Kuczynski le sorprendió y le causó "un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares". No obstante, le agradeció al presidente la medida.



"Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país. Porque para los peruanos, el Perú está primero", señaló.



En el mensaje de algo menos de dos minutos, Fujimori se comprometió a “apoyar decididamente el llamado (del presidente) a la reconciliación”.



Kuczynski defendió en un mensaje al país la medida que puso en libertad al ex mandatario, aunque reconoció que esa decisión fue "quizás la más difícil de mi vida".



En paralelo a las masivas movilizaciones que se desarrollaban en rechazo a la liberación de Fujimori, el mandatario pidió tranquilidad y sostuvo que el beneficiado "contribuyó al desarrollo de la nación".



"No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro", reclamó Kuczynski durante el mensaje televisado.



"La justicia no es venganza. Las heridas abiertas solo podrán cicatrizarse a partir de un esfuerzo reconciliador", agregó el mandatario, que dijo que sus palabras estaban dirigidas sobre todo a los más jóvenes.

El mensaje de Fujimori desde el hospital