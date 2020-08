El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dio hoy positivo en coronavirus, un día después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención preventiva domiciliaria en un juicio por fraude procesal y soborno, una decisión inédita que desató una ola de rechazos y celebraciones en el país.

Una misión médica le realizó la prueba al ex mandatario en la finca El Ubérrimo, situada en el caribeño departamento de Córdoba, donde estaba pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir la pandemia y donde presumiblemente permanecerá durante el resto de su detención preventiva domiciliaria, informaron fuentes de su partido, el Centro Democrático, a la agencia EFE.

.

El máximo tribunal ordenó el día martes la detención preventiva domiciliaria del ex presidente y senador como parte de un juicio por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El caso que lo llevó la prisión

El caso comenzó en 2012, cuando el ex mandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, quien se convirtió en el primer ex presidente colombiano al que se le ordena la detención. El proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, quien recibió el caso, no sólo lo archivó, sino que decidió abrir una investigación al ex presidente por supuesta manipulación de testigos.

La Corte Suprema escuchó en octubre del año pasado a Uribe y realizó otras diligencias con base en las cuales decidió este martes ordenar su detención domiciliaria.