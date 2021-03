Un fisicoculturista británico sufrió una de las lesiones más escalofriantes registradas en video y viralizadas en redes sociales. En esas imágenes pueden verse como el deportista de 23 años se arrancó el músculo pectoral derecho durante una sesión de levantamiento de pesas con un peso superior al que podía. "Esto es devastador, amenaza su carrera", aseguró su entrenador.

Se trata de Ryan Crowley, quien debió pasar por el quirófano este lunes tras una exigente sesión de entrenamiento durante el sábado cuando su brazo se venció y se desgarró el pectoral derecho al intentar levantar un exceso de kilos para sus músculos.

.

La lesión fue grabada por su entrenador Larry Wheels y luego lo publicó en redes sociales con un mensaje para pedir donaciones, ya que la obra social del deportista no cubría el costo de la cirugía.

Apenas unas horas después, la viralización de las imágenes posibilitaron conseguir los 25 mil dólares y así pudo operarse en las primeras horas este lunes.

Las impactantes imágenes de la lesión de Ryan Crowley (Instagram).

“Esto es devastador, amenaza su carrera”, explicó Wheels y aseguró que el joven tiene mucho futuro en el mundo del culturismo, aunque ahora habrá que esperar su evolución para saber si podrá volver a levantar tanto peso para moldear su cuerpo.

Por su parte, Crowley escribió: "No puedo creer que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía, rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience... Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡Realmente a todo el mundo! , Si me conoces, sabrás que esto me golpea extremadamente fuerte, ¡pero lo voy a superar y así salgamos del otro lado más fuertes!".

.

Por fortuna para él, la cirugía que realizaron en el Kings College Hospital de Dubai fue un éxito, pero ahora deberá iniciar una larga recuperación para fortalecer la zona y esperar para ver su su cuerpo podrá ser capaz de estar a la altura de la exigencia a la que lo somete un fisicoculturista.

El video del momento del accidente