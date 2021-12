Un hombre de 49 años fue detenido por las autoridades locales de Chattanooga, Tennessee, en Estados Unidos, luego de que su esposa encontrara en su celular mensajes de texto que intercambiaba con otra mujer y descubrió un complot que atentaba contra su vida. El sujeto fue identificado como Jerry McDonald.

Mientras McDonald estaba borracho, su esposa tomó su celular para comunicarse con el trabajo de él en Erlanger Lifeforce, hospital de Tennessee. Mientras ella - cuya identidad no trascendió - revisaba los mensajes para encontrar el número de su trabajo, se topó con algo preocupante.

La mujer habia descubierto unos mensajes de texto que encendieron las alertas. Entonces, se puso en contacto con un oficial de policía que se encontraba fuera de servicio y le aseguró que tenía miedo por su vida.

Según fuentes judiciales, Jerry intercambió mensajes con una mujer identificada como Vanessa Nelson, de 39 años, y ambos habían diseñado un plan siniestro para beneficiarse tras la muerte de la esposa del hombre de 49 años.

¿Qué decían los mensajes?

"¿Tengo que matarla?", decía uno de los mensajes que Nelson le envió a McDonald, según la declaración jurada. "Por favor matala, nena, por favor. Te lo ruego", respondió el hombre.

Otro de los mensajes que trascendió fue "esa perra vale un millón. Estoy diciendo que la matamos y yo cobro un millón, y vivimos como los reyes y reinas que somos", escribió Jerry.

El intercambio de mensajes da a entender el plan que llevaban entre manos, asesinar a la esposa de Jerry por dinero.

"Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán", insiste Jerry. "No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no", retrucó Vanessa. Pero el hombre no se dio por vencido y siguió: "A mí tampoco, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti nena. Es todo lo que me importa".

De acuardo a lo señalado por el New York Post, la denunciante jamás hubiera creído que la persona con la que se casó pudiera ser capaz de elaborar un plan tan siniestro en contra de ella. Ambos llevaban dos años de casados y se conocían desde hace 20, tenían una relación muy cercana y duradera.

El detenido tendrá que pagar 75 mil dólares de fianza. Hasta el momento no trascendió cuál es la situación de Vanessa ante la justicia.