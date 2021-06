Con dos exitosas temporadas ya estrenadas y una tercera en camino, "Luis Miguel: La Serie" se convirtió en un verdadero éxito. Con Diego Boneta a la cabeza, el joven intérprete recibió buenas críticas y el amor de la audiencia por su desempeño como el astro musical, pero un incipiente escándalo con su compañero de elenco Martín Bello lo podría llevar a la corte.

El actor español, que encarnó al tío de Luis Miguel en las primeras dos temporadas, anunció su intención de demandar a Boneta y el equipo de producción de Netflix por lesiones que le ocasionó el protagonista durante una escena.

.

“Fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel, Diego Boneta, lo que sucedió con su madre", contó el actor en diálogo con TV y Novelas. La idea inicial del director era una escena más serena, por lo que no usaron dobles de riesgo. Pero como la toma "no salía bien", se pasó a una secuencia más violenta. "Nosotros habíamos ensayado, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, contó Bello.

“Cuando terminé la escena me fui a mi camper y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico, pero no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor”, agregó el actor, quien copartió imágenes de sus heridas:

Martín Bello compartió fotos de las heridas que afirma le causó Diego Boneta.

Durante la entrevista con el matutino, Bello confesó haber intentado arreglar las cosas con Boneta. Contó que le pidió al treintañero que le invitara unos tacos para quedar a mano, pero el protagonista “no fue capaz ni de eso”.

Luego de terminar de grabar sus escenas para la segunda temporada, Bello cuenta que la producción removió a su personaje de la serie de manera repentina: “De repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo seguía en el proyecto. No sé por qué, no me dieron ningún tipo de explicación”, contó.

Bello habló de la denuncia: "Quiero que se sepa todo"

El español buscará denunciar a Boneta y al equipo de producción de Nextflix de Luis Miguel: la serie

A pesar de sus heridas, Bello se tuvo que presentar al set al día siguiente. Fue entonces que pudo hablar con los médicos del rodaje, quienes le recomendaron visitar el hospital: “Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver un ortopedista. Le daba miedo tocarme por si tenía algún hueso dañado”, recordó.

“Tengo que visitar todavía al médico. Ahora voy a un doctor de la Seguridad Social española para que no digan después que fui a un médico privado. Esos informes son válidos para llevarlos a un juicio”, afirmó el español, confirmando su intención de presentar una denuncia.

Bello agregó que el proceso judicial ya se está encaminando, y apuntará tanto a Boneta como al equipo de producción de Netflix: “Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no soy una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No fui exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”.

La denuncia contra Boneta y el equipo de Netflix ya está encaminada.

Sobre el objetivo de su denuncia, Bello afirmó querer que "se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera”. Además, buscará que la productora se haga cargo del costo de su tratamiento, que hasta ahora pagó desde su propio bolsillo.

El abogado de Martín Bello también habló con la prensa sobre la denuncia, y explicó la razon por la que aguardaron hasta ahora para hacerla: “Esperamos alrededor de 30 a 35 días a que acabara la segunda serie porque no quisimos que hubiera ninguna interrupción y, más que nada, Martín, por lo profesional que es, no quiso causar ningún daño”.

La escena que dio origen a la escandalosa denuncia: