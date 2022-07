Buena comida y servicio educado suelen ser los métodos que utilizan los restaurantes para ganarse la confianza y regularidad de sus clientes. Sin embargo, esta rosticería logró amasar un seguimiento fiel no gracias a su amabilidad, sino por las "picantes" respuestas que le dejan a quienes critican su servicio.

Trinidad Roti Shop es un restaurante rosticería ubicado en el barrio de Harlesden, en la ciudad de Londres. Y mientras su comida y servicio fueron halagados por varios usuarios en las reseñas de Google, el local recibió suficientes críticas negativas como para bajar su puntuación a un 4,1. Esto es algo que los dueños del local no tomaron con ligereza, respondiendo sin filtro a cualquier crítica que consideren injustificada:

"Los meseros no sonríen... mal servicio al cliente... la comida no es tan buena estos días... le supliqué al servidor que me sonriera... intenté hacer una broma para que él sonriera y aun así no quería. En lugar de responder negativamente a cada comentario que den sus críticas honestas sobre su no tan buen servicio... tómese el tiempo para reflexionar y volver con mejores habilidades de cliente... una sonrisa es muy útil... y se ve a través los ojos de una persona... una máscara no puede ocultar una sonrisa", escribió una cliente.

"Probablemente la falta de sonrisas se deba al hecho de que todo el personal usa máscaras durante esta pandemia mundial y es poco probable que las quitemos solo para entretenerla. También es muy difícil entender cualquier conversación a través de una máscara, por lo que tenemos un sistema de altavoces en el mostrador. Hablando honestamente, si eso fue un intento de broma, debe considerar seriamente sus opciones como comediante o, de hecho, cualquier carrera que traiga esperanza y alegría a las entidades vivas, incluidas las amebas o el plancton", respondió brutalmente el local.

El restaurante no teme en recomendar que se vayan a otro lugar si no les gusta la comida.

Otro usuario llamado "Pistachio" criticó: "La comida está bien, pero cada vez que interactúo con ellos, ya sea cara a cara o por teléfono, me sorprende la actitud innecesaria después de hacerles preguntas básicas. Diría que su servicio de atención al cliente es el peor del noroeste. Por esa razón, he terminado oficialmente con ellos. Llevo mucho tiempo viniendo. Me sorprende que todavía estén funcionando para ser honesto".

El propietario, más que conforme de perder un cliente con tan poco respeto por su cocina, respondió: "Honestamente, Pistachio, sigues haciendo las mismas preguntas cada vez, así que estamos muy contentos de que hayas pasado a traumatizar a otros establecimientos".

A pesar de las brutales respuestas, el restaurante goza de una clientela fiel.

Un crítico se quejó de un roti de cordero "seco" y declaró: "Ve a McDonald's en lugar de comprar esta basura". Pero el descarado propietario respondió: "La frase 'permanezca en su carril' se aplica a esta reseña". A otro crítico que no estaba impresionado con su comida simplemente le dijo: "Tienes opciones para comprar en otro lugar".

Las brutales respuestas de Trinidad Roti Shop llegaron a ser tendencia en otras redes sociales: las reseñas llamaron la atención de la escritora Simran, quien compartió una selección de las reseñas en su cuenta de Twitter. "Busco tiendas roti y no puedo con este lugar y sus respuestas a las malas reseñas", escribió junto a las capturas de algunas de las mejores respuestas del local.