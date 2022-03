El viernes fue un día trágico para los Foo Fighters, con la banda estadounidense confirmando la muerte de su baterista, Taylor Hawkins, quien fue encontrado sin vida en su habitación del Hotel Casa Medina, en Colombia. Desde entonces, la policía local trabaja para determinar la causa de muerte del músico, en una investigación que reveló nuevos detalles en las últimas horas.

Gracias a un comunicado oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá se conoció que el músico pasó sus últimas horas en el hotel, apareciendo con vida por última vez en el lobby del lugar pidiendo instrucciones para usar Netflix en su cuarto.

La banda expresó sus penas por la "pérdida trágica y prematura" del baterista.

El informe también indicó que el baterista había provocado una emergencia médica tras sufrir "dolores en el pecho", que podrían acercar su causa de muerte a un ataque cardíaco: "El Centro de Regulación de Emergencias de la ciudad recibió alerta sobre un paciente con dolor torácico en un hotel ubicado en el norte de la ciudad", redactó el organismo. Para cuando los servicios médicos llegaron al hotel, Hawkins ya estaba muerto.

Según informó una fuente policial al director de la emisora La FM, Luis Carlos Vélez, los uniformados habrían encontrado una lata de cerveza, una botella de vodka, un vaso de vidrio, una botella de gaseosa y 5 botellas de vidrio en la habitación; pero eso no fue todo.

.

El reporte también menciona la presencia de una sustancia en polvo blanca que se asemejaría, en palabras de uno de los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que accedió al sitio de la muerte de Hawkins, a la cocaína. El organismo policial se refirió a la sospecha de una sobredosis en su informe oficial: "La causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo a versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. Laboratorio de SIJIN e investigadores se desplazan al lugar de los hechos para el desarrollo de los actos urgentes", informó.

La posibilidad de una muerte provocada por las drogas también se ve fundamentada por el historial del músico con las drogas recreativas: en 2001, Hawkins sufrió una sobredosis de heroína que lo dejó en un coma por una semana.

El baterista de Foo Fighters tenía historia con el abuso de drogas.

Luego del incidente, el músico aseguró en entrevistas que se mantendría limpio: "No estoy aquí para predicar sobre no consumir drogas, porque me encantaba hacerlo, pero me descontrolé por un tiempo y casi me atrapó. Me dirigía por un camino que iba a conducir a caminos aún peores. Ya sea que alguien esté sobrio, o le guste una copa de vino con la cena, o quiera una botella de Jägermeister antes de subir al escenario, o le guste fumar marihuana todo el día, todos tienen su propio camino, y lo llevé demasiado lejos", aseguró el año pasado.

La banda estadounidense se encontraba en medio de un tour por festivales musicales de Latinoamérica. Su último concierto antes de la muerte de Hawkins fue en Argentina, cuando Foo Fighters tocó en el Lollapalooza de Buenos Aires el domingo 20 de marzo.