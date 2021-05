El ex canciller brasileño Ernesto Araújo afirmó este martes que el Ministerio de Relaciones Exteriores se movilizó a pedido del presidente Jair Bolsonaro para adquirir el remedio antipalúdico cloroquina para usarlo como tratamiento contra el Covid-19, pese a que carece de comprobación científica.



El diplomático, admirador declarado del expresidente estadounidese Donald Trump, negó ante la comisión parlamentaria del Senado que investiga al Gobierno, tener una animosidad ideológica contra China pese a que durante su gestión hablaba de la pandemia como "comunavirus" y "covidismo" multilateral.

A #CPIdaPandemia ouve o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo sobre a atuação do Itamaraty para obtenção de vacinas e insumos para o Brasil. #CPIdaCovid https://t.co/wWZnbFq8zC — Senado Federal (@SenadoFederal) May 18, 2021