Dos nuevos atentados explosivos contra comisarías en Colombia se sumaron este domingo a un ataque similar ocurrido el último sábado y elevaron la cantidad total de víctimas a por lo menos siete muertos y 49 heridos, informaron fuentes oficiales.



El primer ataque del domingo sucedió por la madrugada en un destacamento de la Policía Nacional en el municipio Soledad, vecino a Barranquilla, en el norte del país, donde la explosión de una bomba dejó siete heridos (cinco policías y dos civiles).



El segundo, también en la madrugada y de similares condiciones, sucedió contra una comisaría en una zona rural del municipio Santa Rosa del Sur, del municipio Bolívar, en el norte del país al igual que el otro, y causó la muerte de dos policías y heridas a un tercero.



En el último caso, después de la explosión, atacantes no identificados siguieron hostigando la comisaría por 25 minutos, según fuentes policiales citadas por la radio Caracol.



Esos dos atentados se registraron menos de 24 horas después de que el estallido de una bomba en una estación de la Policía Nacional en un barrio residencial de Barranquilla dejara cinco agentes muertos y 41 heridos (27 policías y 14 civiles).



Hasta el momento sólo una organización se había atribuido uno de los hechos.

Oficiales de la Policía despiden a sus compañeros fallecidos en atentado. (AFP)